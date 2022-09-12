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В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки - РИА Новости, 12.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/dnr-1816094108.html
В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки
В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки - РИА Новости, 12.09.2022
В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки
Четыре мирных жителя погибли и трое ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:04
2022-09-12T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и трое ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 11 сентября до 08:00 12 сентября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 3 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
09:04 12.09.2022 (обновлено: 09:05 12.09.2022)
 
В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки

В ДНР сообщили о четырех погибших после обстрелов ВСУ за сутки, еще три человека ранены

© РИА Новости / Андрей КоцРазрушенный дом в ДНР
Разрушенный дом в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Разрушенный дом в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и трое ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 11 сентября до 08:00 12 сентября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 3 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Разрушенный дом - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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"Они могут вернуться". Чего боятся жители ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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