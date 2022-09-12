https://ria.ru/20220912/dnr-1816094108.html

В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки

В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки - РИА Новости, 12.09.2022

В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки

Четыре мирных жителя погибли и трое ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T09:04

2022-09-12T09:04

2022-09-12T09:05

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и трое ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 11 сентября до 08:00 12 сентября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 3 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина