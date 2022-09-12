https://ria.ru/20220912/dnr-1816094108.html
В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки
В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки - РИА Новости, 12.09.2022
В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки
Четыре мирных жителя погибли и трое ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T09:04
2022-09-12T09:04
2022-09-12T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 12 сен – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и трое ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 11 сентября до 08:00 12 сентября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 3 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
09:04 12.09.2022 (обновлено: 09:05 12.09.2022)
В ДНР после обстрелов ВСУ погибли четыре мирных жителя за сутки
В ДНР сообщили о четырех погибших после обстрелов ВСУ за сутки, еще три человека ранены