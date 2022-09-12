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Бречалов победил на выборах главы Удмуртии - РИА Новости, 12.09.2022
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Бречалов победил на выборах главы Удмуртии
Бречалов победил на выборах главы Удмуртии - РИА Новости, 12.09.2022
Бречалов победил на выборах главы Удмуртии
Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T05:59
2022-09-12T06:01
политика
единый день голосования — 2022
александр бречалов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 64,37% голосов, Александр Сыров от КПРФ - 19,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 9,79%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" - 3,31%.
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политика, единый день голосования — 2022, александр бречалов
Политика, Единый день голосования — 2022, Александр Бречалов
05:59 12.09.2022 (обновлено: 06:01 12.09.2022)
 
Бречалов победил на выборах главы Удмуртии

Александр Бречалов победил на выборах главы Удмуртии с 64,37 процента голосов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 64,37% голосов, Александр Сыров от КПРФ - 19,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 9,79%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" - 3,31%.
Итоги выборов глав регионов России
05:48Инфографика
Итоги выборов глав регионов России
 
ПолитикаЕдиный день голосования — 2022Александр Бречалов
 
 
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