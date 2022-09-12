https://ria.ru/20220912/brechalov-1816083799.html

Бречалов победил на выборах главы Удмуртии

Бречалов победил на выборах главы Удмуртии - РИА Новости, 12.09.2022

Бречалов победил на выборах главы Удмуртии

Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T05:59

2022-09-12T05:59

2022-09-12T06:01

политика

единый день голосования — 2022

александр бречалов

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 64,37% голосов, Александр Сыров от КПРФ - 19,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 9,79%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" - 3,31%.

https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html

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Максим Горбачев

политика, единый день голосования — 2022, александр бречалов