https://ria.ru/20220912/brechalov-1816083799.html
Бречалов победил на выборах главы Удмуртии
Бречалов победил на выборах главы Удмуртии - РИА Новости, 12.09.2022
Бречалов победил на выборах главы Удмуртии
Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T05:59
2022-09-12T05:59
2022-09-12T06:01
политика
единый день голосования — 2022
александр бречалов
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов побеждает на выборах руководителя республики с 64,37% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 100% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 64,37% голосов, Александр Сыров от КПРФ - 19,79%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 9,79%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" - 3,31%.
https://ria.ru/20220912/vybory_gubernatorov-1815899461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единый день голосования — 2022, александр бречалов
Политика, Единый день голосования — 2022, Александр Бречалов
05:59 12.09.2022 (обновлено: 06:01 12.09.2022)
Бречалов победил на выборах главы Удмуртии
Александр Бречалов победил на выборах главы Удмуртии с 64,37 процента голосов