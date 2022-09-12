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Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии - РИА Новости, 12.09.2022
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Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии
Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии - РИА Новости, 12.09.2022
Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии
Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах руководителя республики с 62,55% голосов после обработки 51,25% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T00:45
2022-09-12T00:45
политика
александр бречалов
цик рф
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах руководителя республики с 62,55% голосов после обработки 51,25% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 51,25% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 62,55% голосов, Александр Сыров от КПРФ - 20,16%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 10,99%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" - 3,54%.
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политика, александр бречалов, цик рф, единый день голосования — 2022
Политика, Александр Бречалов, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
00:45 12.09.2022
 
Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии

Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии после обработки 51,25 процента протоколов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкАлександр Бречалов
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Александр Бречалов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах руководителя республики с 62,55% голосов после обработки 51,25% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 51,25% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 62,55% голосов, Александр Сыров от КПРФ - 20,16%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 10,99%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" - 3,54%.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
00:36
Памфилова заявила, что требования к избирательной системе будут возрастать
 
ПолитикаАлександр БречаловЦИК РФЕдиный день голосования — 2022
 
 
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