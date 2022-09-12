https://ria.ru/20220912/brechalov-1816070747.html

Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии

Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии - РИА Новости, 12.09.2022

Бречалов лидирует на выборах главы Удмуртии

Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах руководителя республики с 62,55% голосов после обработки 51,25% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T00:45

2022-09-12T00:45

2022-09-12T00:45

политика

александр бречалов

цик рф

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Действующий глава Удмуртии Александр Бречалов лидирует на выборах руководителя республики с 62,55% голосов после обработки 51,25% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.По данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 51,25% протоколов Бречалов ("Единая Россия") набирает 62,55% голосов, Александр Сыров от КПРФ - 20,16%, Тимур Ягафаров от ЛДПР - 10,99%, Вадим Белоусов от "Справедливой России" - 3,54%.

https://ria.ru/20220912/pamfilova-1816070391.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, александр бречалов, цик рф, единый день голосования — 2022