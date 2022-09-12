https://ria.ru/20220912/boeviki-1816115983.html

В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА

В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА - РИА Новости, 12.09.2022

В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА

Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Купянске и Великом Бурлуке наемники ездят по улицам, расстреливают людей и снимают это на камеры. РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T11:07

2022-09-12T11:07

2022-09-12T11:19

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Купянске и Великом Бурлуке наемники ездят по улицам, расстреливают людей и снимают это на камеры.По словам Ганчева, большая часть Харьковской области захвачена националистическими формированиями и западными наемниками."Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру... Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины