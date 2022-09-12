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В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА - РИА Новости, 12.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220912/boeviki-1816115983.html
В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА
В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА - РИА Новости, 12.09.2022
В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА
Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Купянске и Великом Бурлуке наемники ездят по улицам, расстреливают людей и снимают это на камеры. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:07
2022-09-12T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Купянске и Великом Бурлуке наемники ездят по улицам, расстреливают людей и снимают это на камеры.По словам Ганчева, большая часть Харьковской области захвачена националистическими формированиями и западными наемниками."Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру... Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
11:07 12.09.2022 (обновлено: 11:19 12.09.2022)
 
В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА

Глава Харьковской ВГА Ганчев: наемники ездят по улицам и расстреливают людей

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Купянске и Великом Бурлуке наемники ездят по улицам, расстреливают людей и снимают это на камеры.
По словам Ганчева, большая часть Харьковской области захвачена националистическими формированиями и западными наемниками.
"Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру... Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
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