https://ria.ru/20220912/boeviki-1816115983.html
В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА
В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА - РИА Новости, 12.09.2022
В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА
Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Купянске и Великом Бурлуке наемники ездят по улицам, расстреливают людей и снимают это на камеры. РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T11:07
2022-09-12T11:07
2022-09-12T11:19
специальная военная операция на украине
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харьковская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Купянске и Великом Бурлуке наемники ездят по улицам, расстреливают людей и снимают это на камеры.По словам Ганчева, большая часть Харьковской области захвачена националистическими формированиями и западными наемниками."Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру... Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220912/popasnaya-1815656336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
11:07 12.09.2022 (обновлено: 11:19 12.09.2022)
В Харьковской области наемники расстреливают людей, заявили в ВГА
Глава Харьковской ВГА Ганчев: наемники ездят по улицам и расстреливают людей
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в Купянске и Великом Бурлуке наемники ездят по улицам, расстреливают людей и снимают это на камеры.
По словам Ганчева, большая часть Харьковской области захвачена националистическими формированиями и западными наемниками.
"Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру... Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".