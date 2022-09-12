CNN: Байдена пригласили на похороны Елизаветы II без американской делегации
CNN: Букингемский дворец пригласил Байдена на похороны Елизаветы II без делегации
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЭкран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне
Экран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Букингемский дворец пригласил на церемонию похорон королевы Елизаветы II только президента США Джо Байдена и его супругу, не предложив американскому лидеру приехать с делегацией, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
По сведениям телеканала, дворец направил приглашение "только президенту и первой леди", тогда как в прошлом президенты США могли посещать государственные похороны с делегацией - к примеру, как это было во время похорон бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы (1918 - 2013).
По информации газеты Politico, британский МИД посетовал, что Вестминстерское аббатство будет настолько переполнено, что присутствие на похоронах более двух представителей от каждой страны не представляется возможным. Отмечается, что на церемонию похорон от каждой страны приглашены только главы государств со своими супругами или партнерами.
Издание также пишет, что глав государств попросили прибывать в Великобританию коммерческими рейсами, использование вертолетов запрещено. Кроме того, мировых лидеров предупредили о невозможности использовать собственные государственные автомобили для прибытия к месту похорон: вместо этого их "скопом" доставят на автобусе.
Букингемский дворец 8 сентября сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.