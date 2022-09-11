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Зюганов проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Зюганов проголосовал на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 11.09.2022
Зюганов проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве, призвал граждан принять участие в голосовании. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:12
2022-09-11T15:12
2022-09-11T17:52
политика
геннадий зюганов
единый день голосования — 2022
москва
кпрф
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве, призвал граждан принять участие в голосовании.Зюганов отдал свой голос на выборах муниципальных депутатов в Доме творчества на Миуссах в Москве.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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политика, геннадий зюганов, единый день голосования — 2022, москва, кпрф, россия
Политика, Геннадий Зюганов, Единый день голосования — 2022, Москва, КПРФ, Россия
15:12 11.09.2022 (обновлено: 17:52 11.09.2022)
Зюганов проголосовал на муниципальных выборах в Москве
Лидер КПРФ Зюганов проголосовал на муниципальных выборах в Москве