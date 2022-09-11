https://ria.ru/20220911/zyuganov-1815994778.html

Зюганов проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Зюганов проголосовал на муниципальных выборах в Москве - РИА Новости, 11.09.2022

Зюганов проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве, призвал граждан принять участие в голосовании. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:12

2022-09-11T15:12

2022-09-11T17:52

политика

геннадий зюганов

единый день голосования — 2022

москва

кпрф

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проголосовал на выборах муниципальных депутатов в Москве, призвал граждан принять участие в голосовании.Зюганов отдал свой голос на выборах муниципальных депутатов в Доме творчества на Миуссах в Москве.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идут в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

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политика, геннадий зюганов, единый день голосования — 2022, москва, кпрф, россия