06:09 11.09.2022 (обновлено: 06:13 11.09.2022)
На Украине предрекли крайне тяжелую зиму из-за проблем с ЗАЭС
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек крайне тяжелую зиму при перебоях с работой ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Украину ждет тяжелая зима, если страна перестанет получать электроэнергию с Запорожской АЭС, заявил в интервью LB.ua секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
"Если, не дай Бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой", — сказал Данилов.
При этом он отметил, что проблема может возникнуть не только с ЗАЭС.
В субботу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии с ЗАЭС. Он указал, что это создает проблемы в эксплуатации атомной станции. Киевские власти по команде из США пытаются таким образом остановить ЗАЭС, хотя это крайне невыгодно для украинской экономики, добавил Рогов.
При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что внешнее электроснабжение станции в результате обстрелов повреждено, и оператор рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.