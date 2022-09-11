https://ria.ru/20220911/zapad-1815860843.html

Миру дали десять лет условно

Миру дали десять лет условно - РИА Новости, 11.09.2022

Миру дали десять лет условно

Любая война кончается миром, приходят дипломаты и начинают свою нелегкую работу. Как выглядит по этой части наша "украинская" конфронтация с Западом? А очень... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T08:00

2022-09-11T08:00

2022-09-11T09:10

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Любая война кончается миром, приходят дипломаты и начинают свою нелегкую работу. Как выглядит по этой части наша "украинская" конфронтация с Западом? А очень просто: уже ясно, что надо думать о переговорах, но открыто об этом говорить еще не положено.Хотя кто-то уже такими разговорами занят, и, кстати, процесс идет уже пару месяцев.Этих двух американцев, очень разных по взглядам, объединяет то, что они могут себе позволить говорить горькую правду, которую другим сказать нельзя. А они ее говорят, и им ничего за это не будет, наоборот, их будут и дальше слушать и читать. И вот сейчас оба с беспощадной ясностью высказались на важную для нас тему: пора как-то выходить из "украинского тупика", это будет больно, но нужно.Один говорит о мире в целом, с приговором: мы переживаем самый опасный момент со времен Второй мировой, мир вошел в десятилетие, в котором перемен хватит на столетие. И Америке надо в такой ситуации вести себя реалистичнее, не так, как сейчас.Ну, десять лет — этот срок он дает миру условно, опасный период может быть больше или меньше. А пишет человек, насчет теневого влияния которого спорят, но все-таки любая публикация Ричарда Хааса, бессменного президента американского Совета по внешней политике — событие. И вот этот Хаас объясняет американцам в фактически своем журнале Foreign Affairs, что дело плохо и надо что-то менять. И здесь отличная новость, даже с учетом того, что этот человек нас (и китайцев) ненавидит и сказал в своей статье, наверное, все полагающиеся гадости в наш и китайский адрес.Почему он считает нынешний текущий момент опасным — даже не для мира в целом, а для своей страны: потому что одновременно возродились/возникли старые и новые угрозы, в момент, когда Америка плохо себя чувствует. Она так себя не чувствовала с середины XIX века, а ведь эта страна остается центральной конструкцией того миропорядка, который есть. Вдобавок, напоминает Хаас, весь период после 1991 года — это провал, США "растратили большую часть наследства, полученного после холодной войны, не смогли превратить свои преимущества в устойчивый порядок".А поэтому Америке придется перестать "продвигать демократию" по всему миру и вместо этого заняться излечением демократии у себя дома. Это центральная мысль всего материала.И это прекрасная мысль. Потому что десятилетие и правда будет тяжелым (обострятся самые неожиданные сюжеты по всему миру), но лучше любые обострения, чем постоянное "продвижение американской демократии" по всему миру.Что же касается "украинского кризиса", то тут мнение Хааса такое: главной целью внешней политики США в отношении России и Китая должно быть не изменение их обществ, а умение влиять на их выбор линии поведения в международных делах. А раз так, то Америка не должна быть угрозой существованию Москвы и Пекина, потому что так она лишь укрепит там влияние людей, считающих, что они ничего не выиграют, прислушиваясь к Вашингтону.Ну, а второй человек-легенда, высказавший чуть раньше жестокие, но очевидные мысли — это Патрик Бьюкенен, который был влиятелен еще при Ричарде Никсоне. Мысли Бьюкенена, в его блоге, проще. Для начала он задает вопрос: так кто же выигрывает на Украине?Дальше — интересно: Бьюкенен полностью берет на веру (или делает вид, что берет) фальшивую киевско-американскую картину событий. Но даже исходя из этой фантомной реальности получается, что Украина уже проиграла.Бьюкенен говорит: на протяжении всей холодной войны с СССР нашей целью было не дать сделать войну горячей и ядерной, которая уничтожила бы обе страны. И когда мы сейчас в таких же враждебных отношениях с Москвой, как и тогда, — вы называете это успешной внешней политикой?И дальше: сегодня, когда русские и украинцы убивают друг друга, а ненависть россиян к Америке растет, — какую пользу это может принести США? А раз никакой, то не пора ли начать тратить ту же энергию, которая у нас применяется в попытках победить и унизить Россию, на то, чтобы закончить всю эту историю?Ну, а пока эти и другие люди всерьез думают о переговорах и особенно о смысле и целях этих переговоров, политические смертники держат на высокой ноте визг о том, что надо "не дать России победить" и следует "нанести ей поражение". Лиз Трасс об этом говорит, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг об этом говорит…И тут есть одна история, которая известна буквально каждому, вот только история эта из серии "слона-то я и не заметил". Речь о том, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на прошлой неделе обозвал Россию фашистским режимом, о чем высказались в России, похоже, все.И никто не пожелал обратить внимание на то, что именно сказал Боррель, помимо ругательств. Дело в том, что "фашист" — это, в современном политическом лексиконе, ругательство крайней степени, что-то вроде междометия. У нас в русском языке своих междометий (кроме "фашист") много, и мы их все знаем, хотя в печати их применять не следует. Некоторые печатно ставят вместо того всякие значки типа ***.Так что же сказал Боррель на той пресс-конференции, отвечая на вполне конкретный вопрос — ребята, а есть ли у вас план победы? А сказал он дословно следующее: "Пока у нас нет конкретного плана, как победить *** Россию и ее *** режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна — помочь Украине".Нет у них плана как победить. И это очень большой слон, на которого стоит обратить внимание. Раньше план, видимо, был в том, чтобы ввести против России адские санкции и получить ее немедленную капитуляцию. А когда все пошло не так, мы имеем нынешнюю ситуацию: выясняют, чья будет власть в США с ноября, ждут чуда, кричат о необходимости победы, такая у них "более скромная" задача — держать ту самую высокую ноту истерики. А где-то сидят мрачные люди и пытаются определить, какие будут переговоры, о чем и когда.

https://ria.ru/20220904/bayden-1814250944.html

https://ria.ru/20220823/dezinformatsiya-1811421019.html

https://ria.ru/20220803/zapad-1806786707.html

https://ria.ru/20220801/konservatizm-1806275727.html

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

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