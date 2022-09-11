17:05 11.09.2022 (обновлено: 18:04 11.09.2022)
Путин поговорил по телефону с Макроном
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, особое внимание уделили ситуации на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер проинформировал о предпринимаемых специалистами мерах по обеспечению физической защиты электростанции. При этом он указал на постоянные обстрелы в этой зоне со стороны украинских военных и подчеркнул необходимость оказания давления на киевские власти.
"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями", — говорится в сообщении.
Президенты выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
Что касается продовольственной сделки, то оба лидера сошлись во мнении, что зерно из черноморских портов нужно в первую очередь направлять в развивающиеся страны. Владимир Путин подчеркнул, что Еврокомиссия не должна создавать препятствия для поставок российских сельхозпродуктов и удобрений в страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Главы государств условились продолжить диалог по затронутым вопросам на различных уровнях, включая министерский.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.