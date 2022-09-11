https://ria.ru/20220911/zaes-1816017873.html

Путин поговорил по телефону с Макроном

Путин поговорил по телефону с Макроном - РИА Новости, 11.09.2022

Путин поговорил по телефону с Макроном

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, особое внимание уделили ситуации на Запорожской АЭС, сообщила... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:05

2022-09-11T17:05

2022-09-11T18:04

специальная военная операция на украине

владимир путин

эммануэль макрон

запорожская аэс

украина

франция

россия

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, особое внимание уделили ситуации на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер проинформировал о предпринимаемых специалистами мерах по обеспечению физической защиты электростанции. При этом он указал на постоянные обстрелы в этой зоне со стороны украинских военных и подчеркнул необходимость оказания давления на киевские власти.Президенты выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.Путин также обратил внимание Макрона на то, что Украина целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру Донбасса с помощью западного вооружения, из-за чего страдает мирное население. Что касается продовольственной сделки, то оба лидера сошлись во мнении, что зерно из черноморских портов нужно в первую очередь направлять в развивающиеся страны. Владимир Путин подчеркнул, что Еврокомиссия не должна создавать препятствия для поставок российских сельхозпродуктов и удобрений в страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.Главы государств условились продолжить диалог по затронутым вопросам на различных уровнях, включая министерский.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.

https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html

https://ria.ru/20220911/zaes-1815971774.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, эммануэль макрон, запорожская аэс, украина, франция, россия