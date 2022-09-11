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Путин поговорил по телефону с Макроном - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Путин поговорил по телефону с Макроном
Путин поговорил по телефону с Макроном - РИА Новости, 11.09.2022
Путин поговорил по телефону с Макроном
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, особое внимание уделили ситуации на Запорожской АЭС, сообщила... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:05
2022-09-11T18:04
специальная военная операция на украине
владимир путин
эммануэль макрон
запорожская аэс
украина
франция
россия
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, особое внимание уделили ситуации на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Кремля.Российский лидер проинформировал о предпринимаемых специалистами мерах по обеспечению физической защиты электростанции. При этом он указал на постоянные обстрелы в этой зоне со стороны украинских военных и подчеркнул необходимость оказания давления на киевские власти.Президенты выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.Путин также обратил внимание Макрона на то, что Украина целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру Донбасса с помощью западного вооружения, из-за чего страдает мирное население. Что касается продовольственной сделки, то оба лидера сошлись во мнении, что зерно из черноморских портов нужно в первую очередь направлять в развивающиеся страны. Владимир Путин подчеркнул, что Еврокомиссия не должна создавать препятствия для поставок российских сельхозпродуктов и удобрений в страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.Главы государств условились продолжить диалог по затронутым вопросам на различных уровнях, включая министерский.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.
https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html
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владимир путин, эммануэль макрон, запорожская аэс, украина, франция, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Запорожская АЭС, Украина, Франция, Россия
17:05 11.09.2022 (обновлено: 18:04 11.09.2022)
 
Путин поговорил по телефону с Макроном

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, особое внимание уделили ситуации на Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер проинформировал о предпринимаемых специалистами мерах по обеспечению физической защиты электростанции. При этом он указал на постоянные обстрелы в этой зоне со стороны украинских военных и подчеркнул необходимость оказания давления на киевские власти.

"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями", — говорится в сообщении.

Президенты выразили обоюдную готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
Путин также обратил внимание Макрона на то, что Украина целенаправленно обстреливает гражданскую инфраструктуру Донбасса с помощью западного вооружения, из-за чего страдает мирное население.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
06:09Специальная военная операция на Украине
На Украине предрекли крайне тяжелую зиму из-за проблем с ЗАЭС
Что касается продовольственной сделки, то оба лидера сошлись во мнении, что зерно из черноморских портов нужно в первую очередь направлять в развивающиеся страны. Владимир Путин подчеркнул, что Еврокомиссия не должна создавать препятствия для поставок российских сельхозпродуктов и удобрений в страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Главы государств условились продолжить диалог по затронутым вопросам на различных уровнях, включая министерский.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
12:06Специальная военная операция на Украине
Электрообеспечение ЗАЭС перевели на дизель-генераторы
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинЭммануэль МакронЗапорожская АЭСУкраинаФранцияРоссия
 
 
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