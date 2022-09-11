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Явка на выборах в Новгородской области превысила 22 процента на 12:00
Явка на выборах в Новгородской области превысила 22 процента на 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Новгородской области превысила 22 процента на 12:00
Явка избирателей на 12.00 третьего дня голосования на выборах губернатора Новгородской области составила 22,92%, сообщил избирком региона. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T14:19
2022-09-11T14:19
2022-09-11T14:19
политика
андрей никитин (политик)
новгородская область
единый день голосования — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 12.00 третьего дня голосования на выборах губернатора Новгородской области составила 22,92%, сообщил избирком региона."По состоянию на 12.00 11 сентября 2022 года, на выборах губернатора проголосовало 107 226 избирателей или 22,92%", - говорится в сообщении.Голосование проходит на 535 избирательных участках, которые будут открыты до 20.00.В выборах губернатора Новгородской области принимают участие действующий руководитель региона Андрей Никитин ("Единая Россия"), кандидат от КПРФ Ольга Ефимова, кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Алексей Прокопов, кандидат от ЛДПР Алексей Чурсинов и кандидат от партии "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" Сергей Шруб.
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей никитин (политик), новгородская область, единый день голосования — 2022
Политика, Андрей Никитин (политик), Новгородская область, Единый день голосования — 2022
Явка на выборах в Новгородской области превысила 22 процента на 12:00
Явка на выборах губернатора Новгородской области на 12:00 составила 22,92 процента