https://ria.ru/20220911/yavka-1815984181.html

Явка на выборах в Саратовской области превысила 42 процента на 11:00 мск

Явка на выборах в Саратовской области превысила 42 процента на 11:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах в Саратовской области превысила 42 процента на 11:00 мск

Почти 43% избирателей в Саратовской области к 12.00 (11.00 мск) воскресенья проголосовали на выборах губернатора и депутатов областной думы, сообщила областная... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:38

2022-09-11T13:38

2022-09-11T13:38

политика

саратовская область

единый день голосования — 2022

роман бусаргин

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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Почти 43% избирателей в Саратовской области к 12.00 (11.00 мск) воскресенья проголосовали на выборах губернатора и депутатов областной думы, сообщила областная избирательная комиссия."По состоянию на 12.00 11 сентября, на выборах губернатора Саратовской области и депутатов саратовской областной думы седьмого созыва проголосовало 788469 избирателей. Явка составила 42,93%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводится с 9-го по 11 сентября. По данным ЦИК РФ, за первые два дня явка составила 38,02%.Предыдущие выборы губернатора и депутатов областной думы состоялись в сентябре 2017 года, когда голосование проходило один день, к 12.00 (11.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 17,65% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 54,8%.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио губернатора Роман Бусаргин от "Единой России", депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина".В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 одномандатников и 10 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.

https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, саратовская область, единый день голосования — 2022, роман бусаргин