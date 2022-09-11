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Явка на выборах в Саратовской области превысила 42 процента на 11:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
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Явка на выборах в Саратовской области превысила 42 процента на 11:00 мск
Явка на выборах в Саратовской области превысила 42 процента на 11:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Саратовской области превысила 42 процента на 11:00 мск
Почти 43% избирателей в Саратовской области к 12.00 (11.00 мск) воскресенья проголосовали на выборах губернатора и депутатов областной думы, сообщила областная... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:38
2022-09-11T13:38
политика
саратовская область
единый день голосования — 2022
роман бусаргин
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Почти 43% избирателей в Саратовской области к 12.00 (11.00 мск) воскресенья проголосовали на выборах губернатора и депутатов областной думы, сообщила областная избирательная комиссия."По состоянию на 12.00 11 сентября, на выборах губернатора Саратовской области и депутатов саратовской областной думы седьмого созыва проголосовало 788469 избирателей. Явка составила 42,93%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводится с 9-го по 11 сентября. По данным ЦИК РФ, за первые два дня явка составила 38,02%.Предыдущие выборы губернатора и депутатов областной думы состоялись в сентябре 2017 года, когда голосование проходило один день, к 12.00 (11.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 17,65% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 54,8%.На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио губернатора Роман Бусаргин от "Единой России", депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина".В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 одномандатников и 10 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.
https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html
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политика, саратовская область, единый день голосования — 2022, роман бусаргин
Политика, Саратовская область, Единый день голосования — 2022, Роман Бусаргин
13:38 11.09.2022
 
Явка на выборах в Саратовской области превысила 42 процента на 11:00 мск

Явка на выборах в Саратовской области составила 42,93 процента на 11:00 мск

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭкран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ
Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Почти 43% избирателей в Саратовской области к 12.00 (11.00 мск) воскресенья проголосовали на выборах губернатора и депутатов областной думы, сообщила областная избирательная комиссия.
"По состоянию на 12.00 11 сентября, на выборах губернатора Саратовской области и депутатов саратовской областной думы седьмого созыва проголосовало 788469 избирателей. Явка составила 42,93%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.
Голосование на нынешних выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы проводится с 9-го по 11 сентября. По данным ЦИК РФ, за первые два дня явка составила 38,02%.
Предыдущие выборы губернатора и депутатов областной думы состоялись в сентябре 2017 года, когда голосование проходило один день, к 12.00 (11.00 мск) тогда в Саратовской области проголосовали 17,65% избирателей, а итоговая явка в регионе составила 54,8%.
Выборы в России
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

Избирательница изучает список кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального округа Гагаринский на избирательном участке №2151 в Москве
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве работает 3261 избирательный участок.

Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

Дистанционное электронное голосование
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

Люди регистрируются на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

Работа членов участковой избирательной комиссии на избирательном участке №686 в Тамбове
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует на избирательном участке No686 в Тамбове
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

Люди голосуют на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

Переносные урны для голосования на избирательном участке
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
На пост главы региона претендуют пять кандидатов: врио губернатора Роман Бусаргин от "Единой России", депутат Госдумы Ольга Алимова от КПРФ, экс-депутат Госдумы Дмитрий Пьяных от ЛДПР, экс-депутат Саратовской городской думы Артем Чеботарев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", член Общественной палаты региона Александр Ванцов от партии "Родина".
В областную думу седьмого созыва на пять лет избираются 40 депутатов, из них 30 одномандатников и 10 по партийным спискам. Избирком зарегистрировал партийные списки партий "Родина", "Единая Россия", "Коммунисты России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди". По одномандатным избирательным округам баллотируются кандидаты от этих же партий, а также самовыдвиженцы.
Мужчина на избирательном участке в Томске во время голосования по выборам губернатора Томской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11:59
Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам
 
ПолитикаСаратовская областьЕдиный день голосования — 2022Роман Бусаргин
 
 
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