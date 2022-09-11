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Явка на выборах в Ярославской области составила 19,14 процента на 12:00

Явка на выборах в Ярославской области составила 19,14 процента на 12:00 - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах в Ярославской области составила 19,14 процента на 12:00

Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 12.00 воскресенья составила 19,14%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T13:02

2022-09-11T13:02

2022-09-11T13:02

политика

ярославская область

михаил евраев

единый день голосования — 2022

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 12.00 воскресенья составила 19,14%, сообщила избирательная комиссия региона.Воскресенье – третий день голосования на выборах губернатора Ярославской области, гордумы Ярославля и ряда других кампаний. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио главы Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, представители партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов, кандидат от КПРФ Михаил Парамонов.В регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ)."По состоянию на 12.00, явка избирателей с учетом проголосовавших на ДЭГ составила 19,14%. В выборах приняли участие свыше 190 тысяч избирателей", - информирует облизбирком, уточняя, что речь идет о выборах губернатора.Предыдущие выборы губернатора Ярославской области прошли 10 сентября 2017 года. Избиратели голосовали в течение одного дня. Тогда явка на 12.00 составила 12,11%. Итоговая явка на выборах главы региона в 2017 году составила 33,88%.

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, ярославская область, михаил евраев, единый день голосования — 2022