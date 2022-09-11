https://ria.ru/20220911/vybory-1815984831.html
В Марий Эл проголосовали около 12,5 процента избирателей к 12:30
В Марий Эл проголосовали около 12,5 процента избирателей к 12:30 - РИА Новости, 11.09.2022
В Марий Эл проголосовали около 12,5 процента избирателей к 12:30
Около 12,5% избирателей проголосовали в Марий Эл на выборах главы региона по данным на 12.30, сообщили РИА Новости в центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T13:49
2022-09-11T13:49
2022-09-11T13:50
йошкар-ола
единый день голосования — 2022
республика марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Около 12,5% избирателей проголосовали в Марий Эл на выборах главы региона по данным на 12.30, сообщили РИА Новости в центральной избирательной комиссии республики.Голосование на выборах главы Марий Эл проходит в Единый день голосования 11 сентября на 503 избирательных участках (500 постоянных и 3 временных). По состоянию на 1 июля 2022 года в списки избирателей в Марий Эл включены 530 425 человек."На 12.30 явка на выборах главы Республики Марий Эл составила 12,46 % (проголосовало 65 998 человек). Больше всего проголосовавших в Сернурском – 20,49%, Юринском – 18,41% и Мари-Турекском районах – 18,3%. Меньше всего голосуют в Медведевском районе – 11,31%. В Йошкар-Оле активность граждан составила 8,72 %. Жалоб не поступало", - сообщили в ЦИК региона.На пост главы региона претендуют 4 кандидата: врио главы Марий Эл Юрий Зайцев (в порядке самовыдвижения), Валентина Злобина (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость), Антон Мирбадалев (ЛДПР), Наталия Глущенко ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").Явка на прошлых выборах главы региона в 2017 году составила 43,62%.
https://ria.ru/20220911/vybory-1815979698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йошкар-ола, единый день голосования — 2022, республика марий эл
Йошкар-Ола, Единый день голосования — 2022, Республика Марий Эл
13:49 11.09.2022 (обновлено: 13:50 11.09.2022)
В Марий Эл проголосовали около 12,5 процента избирателей к 12:30
На выборах главы Марий Эл проголосовали около 12,5 процента избирателей к 12:30