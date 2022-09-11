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В Марий Эл проголосовали более пяти процентов избирателей на 10:30

В Марий Эл проголосовали более пяти процентов избирателей на 10:30 - РИА Новости, 11.09.2022

В Марий Эл проголосовали более пяти процентов избирателей на 10:30

Более 5% избирателей проголосовали в Марий Эл на выборах главы региона по данным на 10.30, сообщили РИА Новости в центральной избирательной комиссии республики. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:44

2022-09-11T11:44

2022-09-11T11:44

единый день голосования — 2022

юрий зайцев (политик)

йошкар-ола

республика марий эл

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Более 5% избирателей проголосовали в Марий Эл на выборах главы региона по данным на 10.30, сообщили РИА Новости в центральной избирательной комиссии республики.Голосование на выборах главы Марий Эл проходит в единый день голосования 11 сентября на 503 избирательных участках (500 постоянных и 3 временных). По состоянию на 1 июля 2022 года, в списки избирателей в Марий Эл включены 530 425 человек."На 10.30 явка на выборах главы Республики Марий Эл составила 5,21%, проголосовало 27 600 человек. Больше всего проголосовавших в Сернурском (10,19%), Килемарском (9,71%) и Мари-Турекском (9,5%) районах. Меньше всего голосуют в Медведевском (3,85%) районе. В Йошкар-Оле активность граждан составила 5,86%", - сообщили в ЦИК региона.По словам собеседницы агентства, жалоб на нарушения не поступало.На пост главы региона претендуют 4 кандидата: врио главы Марий Эл Юрий Зайцев (в порядке самовыдвижения), Валентина Злобина (от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость), Антон Мирбадалев (ЛДПР), Наталия Глущенко ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").Явка на прошлых губернаторских выборах в регионе в 2017 году составила 43,62%.

йошкар-ола

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования — 2022, юрий зайцев (политик), йошкар-ола, республика марий эл