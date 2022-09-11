16:59 11.09.2022 (обновлено: 17:11 11.09.2022)
Байден возложил венок в память о жертвах 11 сентября 2001 года
Президент США Байден возложил венок к Пентагону в память о жертвах 11 сентября 2001 года
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден участвует в церемонии возложения венка у Пентагона в память о жертвах терактов, произошедших 11 сентября 2001 года
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден участвует в церемонии возложения венка у Пентагона в память о жертвах терактов, произошедших 11 сентября 2001 года
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден возложил венок у Пентагона в память о жертвах терактов, произошедших 11 сентября 2001 года.
Двадцать один год назад здание министерства обороны протаранил один из четырех захваченных террористами пассажирских самолетов - Boeing 757 авиакомпании American Airlines, который летел из Вашингтона в Лос-Анджелес.
Под проливным дождем Байден в сопровождении министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли расправил ленты на венке, прикоснулся к нему и приложил руку к сердцу.
В городе Арлингтоне, в окрестностях американской столицы, жертвами террористов стали 184 человека, включая членов экипажа и пассажиров.
После минуты молчания и исполнения гимна США у Пентагона зачитали имена погибших, каждое из которых отмечалось ударом колокола.
Траурные мероприятия в воскресенье проходят также в Нью-Йорке, где два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, и штате Пенсильвания, где рухнул четвертый угнанный террористами авиалайнер. Общее число жертв терактов составило 2997 человек.