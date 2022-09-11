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Байден возложил венок в память о жертвах 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 11.09.2022
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Байден возложил венок в память о жертвах 11 сентября 2001 года
Байден возложил венок в память о жертвах 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 11.09.2022
Байден возложил венок в память о жертвах 11 сентября 2001 года
Президент США Джо Байден возложил венок у Пентагона в память о жертвах терактов, произошедших 11 сентября 2001 года. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T16:59
2022-09-11T17:11
в мире
джо байден
пентагон
теракты 11 сентября (2001)
ллойд остин
марк милли
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден возложил венок у Пентагона в память о жертвах терактов, произошедших 11 сентября 2001 года.Двадцать один год назад здание министерства обороны протаранил один из четырех захваченных террористами пассажирских самолетов - Boeing 757 авиакомпании American Airlines, который летел из Вашингтона в Лос-Анджелес.Под проливным дождем Байден в сопровождении министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли расправил ленты на венке, прикоснулся к нему и приложил руку к сердцу.В городе Арлингтоне, в окрестностях американской столицы, жертвами террористов стали 184 человека, включая членов экипажа и пассажиров.После минуты молчания и исполнения гимна США у Пентагона зачитали имена погибших, каждое из которых отмечалось ударом колокола.Траурные мероприятия в воскресенье проходят также в Нью-Йорке, где два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, и штате Пенсильвания, где рухнул четвертый угнанный террористами авиалайнер. Общее число жертв терактов составило 2997 человек.
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в мире, джо байден, пентагон, теракты 11 сентября (2001), ллойд остин, марк милли
В мире, Джо Байден, Пентагон, Теракты 11 сентября (2001), Ллойд Остин, Марк Милли
16:59 11.09.2022 (обновлено: 17:11 11.09.2022)
 
Байден возложил венок в память о жертвах 11 сентября 2001 года

Президент США Байден возложил венок к Пентагону в память о жертвах 11 сентября 2001 года

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден участвует в церемонии возложения венка у Пентагона в память о жертвах терактов, произошедших 11 сентября 2001 года
Президент США Джо Байден участвует в церемонии возложения венка у Пентагона в память о жертвах терактов, произошедших 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден участвует в церемонии возложения венка у Пентагона в память о жертвах терактов, произошедших 11 сентября 2001 года
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден возложил венок у Пентагона в память о жертвах терактов, произошедших 11 сентября 2001 года.
Двадцать один год назад здание министерства обороны протаранил один из четырех захваченных террористами пассажирских самолетов - Boeing 757 авиакомпании American Airlines, который летел из Вашингтона в Лос-Анджелес.
Под проливным дождем Байден в сопровождении министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли расправил ленты на венке, прикоснулся к нему и приложил руку к сердцу.
В городе Арлингтоне, в окрестностях американской столицы, жертвами террористов стали 184 человека, включая членов экипажа и пассажиров.
Люди бегут по Бруклинскому мосту во время теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 12:52
В США продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября 2001 года
После минуты молчания и исполнения гимна США у Пентагона зачитали имена погибших, каждое из которых отмечалось ударом колокола.
Траурные мероприятия в воскресенье проходят также в Нью-Йорке, где два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, и штате Пенсильвания, где рухнул четвертый угнанный террористами авиалайнер. Общее число жертв терактов составило 2997 человек.
 
В миреДжо БайденПентагонТеракты 11 сентября (2001)Ллойд ОстинМарк Милли
 
 
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