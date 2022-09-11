https://ria.ru/20220911/venok-1816016285.html

Байден возложил венок в память о жертвах 11 сентября 2001 года

Байден возложил венок в память о жертвах 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 11.09.2022

Байден возложил венок в память о жертвах 11 сентября 2001 года

Президент США Джо Байден возложил венок у Пентагона в память о жертвах терактов, произошедших 11 сентября 2001 года. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T16:59

2022-09-11T16:59

2022-09-11T17:11

в мире

джо байден

пентагон

теракты 11 сентября (2001)

ллойд остин

марк милли

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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден возложил венок у Пентагона в память о жертвах терактов, произошедших 11 сентября 2001 года.Двадцать один год назад здание министерства обороны протаранил один из четырех захваченных террористами пассажирских самолетов - Boeing 757 авиакомпании American Airlines, который летел из Вашингтона в Лос-Анджелес.Под проливным дождем Байден в сопровождении министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли расправил ленты на венке, прикоснулся к нему и приложил руку к сердцу.В городе Арлингтоне, в окрестностях американской столицы, жертвами террористов стали 184 человека, включая членов экипажа и пассажиров.После минуты молчания и исполнения гимна США у Пентагона зачитали имена погибших, каждое из которых отмечалось ударом колокола.Траурные мероприятия в воскресенье проходят также в Нью-Йорке, где два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра, и штате Пенсильвания, где рухнул четвертый угнанный террористами авиалайнер. Общее число жертв терактов составило 2997 человек.

https://ria.ru/20220910/amerika-1815844137.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джо байден, пентагон, теракты 11 сентября (2001), ллойд остин, марк милли