https://ria.ru/20220911/tomsk-1815973044.html
Явка на выборах в Томской области превысила 23 процента к 11:00 мск
Явка на выборах в Томской области превысила 23 процента к 11:00 мск - РИА Новости, 11.09.2022
Явка на выборах в Томской области превысила 23 процента к 11:00 мск
Явка избирателей на выборах губернатора Томской области на 15.00 местного времени (11.00 мск) основного дня голосования с учетом первого дня составила 23,11%,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:14
2022-09-11T12:14
2022-09-11T12:14
единый день голосования — 2022
политика
томская область
томск
владимир мазур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815857700_0:141:3154:1915_1920x0_80_0_0_7a33bf6b65d592c062d651e03a3ccd54.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Томской области на 15.00 местного времени (11.00 мск) основного дня голосования с учетом первого дня составила 23,11%, сообщил облизбирком в своем Telegram-канале.Из опубликованной таблицы сведений об участии избирателей в выборах следует, что, по данным на 15.00, свой выбор сделали уже 168775 избирателей, что составляет 23,11%. При этом за субботу общая явка составила 13,25%.Явка на предыдущих выборах губернатора Томской области в сентябре 2017 года, по данным на 15.00 местного времени, составляла 17,61%. Тогда выборы проходили в один день.В Томской области утром в субботу началось двухдневное голосование на выборах губернатора региона. Выборы проходят 10 и 11 сентября. Для избирателей открылись 765 участков для голосования.На пост губернатора Томской области претендуют юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), врио главы Томской области Владимир Мазур ("Единая Россия"), депутат томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") и депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ).В Томской области, как и еще в шести регионах России, жители могут проголосовать с использованием системы дистанционного электронного голосования на федеральной платформе, разработанной "Ростелекомом". На участие в таком онлайн-голосовании в регионе от граждан было подано почти 26 тысяч заявлений.Всего, по уточненным данным областной избирательной комиссии, в Томской области зарегистрировано 729,5 тысячи избирателей. Выборы обеспечивают 6,5 тысячи членов избирательных комиссий различного уровня. Кроме выборов губернатора в регионе также проходят выборы в органы местного самоуправления – всего 130 избирательных кампаний с участием 1862 кандидатов. Всего будет распределено 1060 мандатов.
https://ria.ru/20220911/vybory-1815967134.html
https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html
томская область
томск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815857700_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_7b0ebe9718e45e129055472b10956610.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования — 2022, политика, томская область, томск, владимир мазур
Единый день голосования — 2022, Политика, Томская область, Томск, Владимир Мазур
Явка на выборах в Томской области превысила 23 процента к 11:00 мск
Явка на выборах главы Томской области составила 23,11 процента к 11:00 мск
НОВОСИБИРСК, 11 сен – РИА Новости.
Явка избирателей на выборах губернатора Томской области на 15.00 местного времени (11.00 мск) основного дня голосования с учетом первого дня составила 23,11%, сообщил
облизбирком в своем Telegram-канале.
Из опубликованной таблицы сведений об участии избирателей в выборах следует, что, по данным на 15.00, свой выбор сделали уже 168775 избирателей, что составляет 23,11%. При этом за субботу общая явка составила 13,25%.
Явка на предыдущих выборах губернатора Томской области в сентябре 2017 года, по данным на 15.00 местного времени, составляла 17,61%. Тогда выборы проходили в один день.
В Томской области утром в субботу началось двухдневное голосование на выборах губернатора региона. Выборы проходят 10 и 11 сентября. Для избирателей открылись 765 участков для голосования.
На пост губернатора Томской области претендуют юрист Виктор Гринев
(Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), врио главы Томской области Владимир Мазур
("Единая Россия
"), депутат томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия
") и депутат думы Томска
Андрей Петров (КПРФ).
В Томской области, как и еще в шести регионах России
, жители могут проголосовать с использованием системы дистанционного электронного голосования на федеральной платформе, разработанной "Ростелекомом
". На участие в таком онлайн-голосовании в регионе от граждан было подано почти 26 тысяч заявлений.
Всего, по уточненным данным областной избирательной комиссии, в Томской области зарегистрировано 729,5 тысячи избирателей. Выборы обеспечивают 6,5 тысячи членов избирательных комиссий различного уровня. Кроме выборов губернатора в регионе также проходят выборы в органы местного самоуправления – всего 130 избирательных кампаний с участием 1862 кандидатов. Всего будет распределено 1060 мандатов.