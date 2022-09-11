https://ria.ru/20220911/registr-1816065565.html

Минцифры планирует ввести регистр участников избирательного процесса

Минцифры планирует ввести регистр участников избирательного процесса - РИА Новости, 11.09.2022

Минцифры планирует ввести регистр участников избирательного процесса

Минцифры РФ рассчитывает в следующем году ввести в эксплуатацию регистр участников избирательного процесса, сообщил замглавы министерства Олег Качанов. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T23:32

2022-09-11T23:32

2022-09-11T23:32

россия

олег качанов

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Минцифры РФ рассчитывает в следующем году ввести в эксплуатацию регистр участников избирательного процесса, сообщил замглавы министерства Олег Качанов.Как он отметил, министерство рассчитывает, в конце этого года, начале следующего, будет создана вторая площадка центра обработки данных (ЦОД), и именно на этих площадках пройдет апробация нового регистра.Единый день голосования прошел 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы проходили три дня - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220911/ddos-ataki-1816063423.html

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россия, олег качанов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), единый день голосования — 2022