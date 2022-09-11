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Минцифры планирует ввести регистр участников избирательного процесса - РИА Новости, 11.09.2022
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Минцифры планирует ввести регистр участников избирательного процесса
Минцифры планирует ввести регистр участников избирательного процесса - РИА Новости, 11.09.2022
Минцифры планирует ввести регистр участников избирательного процесса
Минцифры РФ рассчитывает в следующем году ввести в эксплуатацию регистр участников избирательного процесса, сообщил замглавы министерства Олег Качанов. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T23:32
2022-09-11T23:32
россия
олег качанов
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Минцифры РФ рассчитывает в следующем году ввести в эксплуатацию регистр участников избирательного процесса, сообщил замглавы министерства Олег Качанов.Как он отметил, министерство рассчитывает, в конце этого года, начале следующего, будет создана вторая площадка центра обработки данных (ЦОД), и именно на этих площадках пройдет апробация нового регистра.Единый день голосования прошел 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы проходили три дня - с 9 по 11 сентября.
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россия, олег качанов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), единый день голосования — 2022
Россия, Олег Качанов, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Единый день голосования — 2022
23:32 11.09.2022
 
Минцифры планирует ввести регистр участников избирательного процесса

Минцифры планирует ввести регистр участников избирательного процесса к 2023 году

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкИзбиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке
Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Минцифры РФ рассчитывает в следующем году ввести в эксплуатацию регистр участников избирательного процесса, сообщил замглавы министерства Олег Качанов.
"В этом смысле мы рассчитываем, что в следующем году полноценно пройдет в режиме опытной эксплуатации новый регистр участников избирательного процесса", - сказал Качанов в информационном центре ЦИК.
Как он отметил, министерство рассчитывает, в конце этого года, начале следующего, будет создана вторая площадка центра обработки данных (ЦОД), и именно на этих площадках пройдет апробация нового регистра.
Единый день голосования прошел 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. В некоторых регионах выборы проходили три дня - с 9 по 11 сентября.
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РоссияОлег КачановМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Единый день голосования — 2022
 
 
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