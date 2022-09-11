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В Греции открыли предупредительный огонь по подозрительному судну - РИА Новости, 11.09.2022
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В Греции открыли предупредительный огонь по подозрительному судну
В Греции открыли предупредительный огонь по подозрительному судну - РИА Новости, 11.09.2022
В Греции открыли предупредительный огонь по подозрительному судну
Береговая охрана Греции заявила, что во время преследования "подозрительного судна" под флагом Коморских островов, вошедшего в греческие территориальные воды,... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T03:19
2022-09-11T03:46
в мире
хулуси акар
никос дендиас
жозеп боррель
греция
турция
коморские острова
нато
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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Береговая охрана Греции заявила, что во время преследования "подозрительного судна" под флагом Коморских островов, вошедшего в греческие территориальные воды, открыла предупредительный огонь в безопасном направлении.Ранее турецкие власти сообщили, что инцидент произошёл в международных водах, в 11 милях к юго-западу от турецкого острова Бозджаада. Анкара требует серьезного расследования инцидента."В субботу днем патрульный катер администрации порта Митилини обнаружил в морской акватории к северо-западу от Лесбоса судно ро-ро ANATOLIAN под флагом Коморских островов, которое подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод, взяв курс к северу от острова", - сообщила береговая охрана.По ее данным, о произошедшем оперативный центр береговой охраны проинформировал турецкие власти, чтобы они предприняли собственные действия.Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в связи с провокационными заявлениями турецких политиков.
https://ria.ru/20220905/samolet-1814426942.html
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в мире, хулуси акар, никос дендиас, жозеп боррель, греция, турция, коморские острова, нато, зрк с-300, f-16, происшествия
В мире, Хулуси Акар, Никос Дендиас, Жозеп Боррель, Греция, Турция, Коморские острова, НАТО, ЗРК С-300, F-16, Происшествия
03:19 11.09.2022 (обновлено: 03:46 11.09.2022)
 
В Греции открыли предупредительный огонь по подозрительному судну

Территориальная охрана Греции открыла предупредительный огонь по подозрительному судну

© AFP 2022 / Louisa GouliamakiКорабль береговой охраны Греции
Корабль береговой охраны Греции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AFP 2022 / Louisa Gouliamaki
Корабль береговой охраны Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 11 сен - РИА Новости. Береговая охрана Греции заявила, что во время преследования "подозрительного судна" под флагом Коморских островов, вошедшего в греческие территориальные воды, открыла предупредительный огонь в безопасном направлении.
Ранее турецкие власти сообщили, что инцидент произошёл в международных водах, в 11 милях к юго-западу от турецкого острова Бозджаада. Анкара требует серьезного расследования инцидента.
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"В субботу днем патрульный катер администрации порта Митилини обнаружил в морской акватории к северо-западу от Лесбоса судно ро-ро ANATOLIAN под флагом Коморских островов, которое подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод, взяв курс к северу от острова", - сообщила береговая охрана.
"Капитан этого судна, получив от экипажа патрульного катера береговой охраны указание остановиться для проведения проверки, он не подчинился, двигаясь параллельно турецкому берегу. Последовала погоня, в ходе которой были произведены предупредительные выстрелы в безопасный сектор, однако вышеуказанное судно не остановилось, войдя в турецкие территориальные воды и двигаясь в сторону турецкого побережья", - сообщила береговая охрана.
По ее данным, о произошедшем оперативный центр береговой охраны проинформировал турецкие власти, чтобы они предприняли собственные действия.
Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа, когда, по данным минобороны Турции, Греция задействовала ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на турецкие F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция отрицает это.
В последние дни резко обострилась риторика между двумя странами. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Греция угрожает Турции системами ПВО С-300 и заплатит "тяжёлую цену", если "пойдет дальше".
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письма, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией в связи с провокационными заявлениями турецких политиков.
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В миреХулуси АкарНикос ДендиасЖозеп БоррельГрецияТурцияКоморские островаНАТОЗРК С-300F-16Происшествия
 
 
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