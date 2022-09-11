05:58 11.09.2022 (обновлено: 12:57 11.09.2022)
Турция, Греция и Египет начали "охоту" на немецких пенсионеров
Турция, Греция и Египет из-за роста цен на газ ждут европейских пенсионеров на зимовку
© AP Photo / Martin MeissnerПожилая пара в парке в Гельзенкирхене, Германия
© AP Photo / Martin Meissner
Пожилая пара в парке в Гельзенкирхене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР.
"На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать зимним домом для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь охота идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов", — рассказали в ассоциации.
Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году.
По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе "все включено" обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тысяч рублей).
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"Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов", — считает Дениз.
В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу "длительное пребывание зимой", направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков.
Не отстает и Греция. "Погода лучше, жизнь дешевле" — так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.
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