https://ria.ru/20220911/pensionery-1815688473.html

Турция, Греция и Египет начали "охоту" на немецких пенсионеров

Турция, Греция и Египет начали "охоту" на немецких пенсионеров - РИА Новости, 11.09.2022

Турция, Греция и Египет начали "охоту" на немецких пенсионеров

Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T05:58

2022-09-11T05:58

2022-09-11T12:57

туризм

новости - туризм

турция

греция

египет

евросоюз

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815956659_0:432:2668:1933_1920x0_80_0_0_a7351d06fb4bcc774fe686c527a50f1a.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР."На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать зимним домом для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь охота идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов", — рассказали в ассоциации.Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году. По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе "все включено" обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тысяч рублей)."Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов", — считает Дениз.В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу "длительное пребывание зимой", направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков. Не отстает и Греция. "Погода лучше, жизнь дешевле" — так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.

https://ria.ru/20220906/turtsiya-1814924342.html

https://ria.ru/20220905/egipet-1813927603.html

турция

греция

египет

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, греция, египет, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, туризм, туристы, пенсионеры, германия