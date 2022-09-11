Рейтинг@Mail.ru
Турция, Греция и Египет начали "охоту" на немецких пенсионеров - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220911/pensionery-1815688473.html
Турция, Греция и Египет начали "охоту" на немецких пенсионеров
Турция, Греция и Египет начали "охоту" на немецких пенсионеров - РИА Новости, 11.09.2022
Турция, Греция и Египет начали "охоту" на немецких пенсионеров
Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T05:58
2022-09-11T12:57
туризм
новости - туризм
турция
греция
египет
евросоюз
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815956659_0:432:2668:1933_1920x0_80_0_0_a7351d06fb4bcc774fe686c527a50f1a.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР."На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать зимним домом для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь охота идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов", — рассказали в ассоциации.Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году. По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе "все включено" обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тысяч рублей)."Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов", — считает Дениз.В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу "длительное пребывание зимой", направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков. Не отстает и Греция. "Погода лучше, жизнь дешевле" — так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.
https://ria.ru/20220906/turtsiya-1814924342.html
https://ria.ru/20220905/egipet-1813927603.html
турция
греция
египет
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815956659_0:46:2668:2047_1920x0_80_0_0_17bbbbb603874c8c0056b8b997a240b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, турция, греция, египет, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, туризм, туристы, пенсионеры, германия
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Греция, Египет, Евросоюз, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых, Туризм, туристы, Пенсионеры, Германия
05:58 11.09.2022 (обновлено: 12:57 11.09.2022)
 
Турция, Греция и Египет начали "охоту" на немецких пенсионеров

Турция, Греция и Египет из-за роста цен на газ ждут европейских пенсионеров на зимовку

© AP Photo / Martin MeissnerПожилая пара в парке в Гельзенкирхене, Германия
Пожилая пара в парке в Гельзенкирхене, Германия - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Пожилая пара в парке в Гельзенкирхене, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Этой зимой Турция, Греция и Египет будут бороться за европейских пенсионеров, сообщает АТОР.
"На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать зимним домом для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь охота идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов", — рассказали в ассоциации.
Турция в ближайшие месяцы планирует принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году.
По словам генерального директора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, отдых в отеле по системе "все включено" обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. Путешествие на 90 дней, с января по март, выйдет в 2640 евро на человека (160 тысяч рублей).
Смотровая площадка города Кушадасы - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 19:22Туризм
Турция ждет потока зимовщиков из Европы из-за роста цен на газ
"Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов", — считает Дениз.
В Египте тоже ждут европейцев. Там готовят к запуску программу "длительное пребывание зимой", направленную на привлечение пенсионеров и удаленщиков.
Не отстает и Греция. "Погода лучше, жизнь дешевле" — так мотивирует на переезд жителей ЕС министр туризма страны Василис Кикилиас.
Верблюды в пустыне, Египет - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 08:00Туризм
Пляжный отдых осенью-зимой: подешевеют ли туры в Египет
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияГрецияЕгипетЕвросоюзАссоциация туроператоров России (АТОР)ОтдыхТуризмтуристыПенсионерыГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала