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Немцам предложили пересидеть зиму на греческих курортах - РИА Новости, 14.07.2022
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Немцам предложили пересидеть зиму на греческих курортах
Немцам предложили пересидеть зиму на греческих курортах - РИА Новости, 14.07.2022
Немцам предложили пересидеть зиму на греческих курортах
Министр туризма Греции Василис Кикилиас призвал граждан Германии старшего возраста в условиях роста инфляции и угрозы дефицита электроэнергии перезимовать в его РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T13:54
2022-07-14T14:41
экономика
германия
греция
россия
крит (остров)
северный поток
siemens
газпром
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Министр туризма Греции Василис Кикилиас призвал граждан Германии старшего возраста в условиях роста инфляции и угрозы дефицита электроэнергии перезимовать в его стране "вдали от кризисов"."Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотят изведать средиземноморской зимы с греческим гостеприимством, мягкой погодой и качественными услугами", - сказал Кикилиас изданию Bild.К призыву присоединился и мэр портового города Ханья на греческом острове Крит Панайотис Симандиракис. "Мы приглашаем каждого немца, который хочет приехать к нам этой зимой, жить здесь - вдали от кризисов", - заявил он. Крит пригоден для того, чтобы "пережить кризисную зиму", считает Симандиракис, так как зимой там нет необходимости отапливать дома. "Ни один немец не замерзнет в Греции", - добавил мэр.В ФРГ на фоне кризиса в энергетической отрасли сильно выросли цены на электроэнергию. Так, в среднем киловатт электричества, полученного из газа, для потребителей сейчас стоит приблизительно 22 евроцента (13 рублей), что превышает прошлогоднюю цену в четыре раза."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
https://ria.ru/20220714/covid-1802360539.html
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германия
греция
россия
крит (остров)
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экономика, германия, греция, россия, крит (остров), северный поток, siemens, газпром, дмитрий песков
13:54 14.07.2022 (обновлено: 14:41 14.07.2022)
 
Немцам предложили пересидеть зиму на греческих курортах

Власти Греции предлагают немцам пересидеть зиму на курортах страны "вдали от кризисов"

© РИА Новости / Геннадий МельникПешеходные дорожки в Афинском Акрополе после ремонта
Пешеходные дорожки в Афинском Акрополе после ремонта - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Пешеходные дорожки в Афинском Акрополе после ремонта. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Министр туризма Греции Василис Кикилиас призвал граждан Германии старшего возраста в условиях роста инфляции и угрозы дефицита электроэнергии перезимовать в его стране "вдали от кризисов".
"Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотят изведать средиземноморской зимы с греческим гостеприимством, мягкой погодой и качественными услугами", - сказал Кикилиас изданию Bild.
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К призыву присоединился и мэр портового города Ханья на греческом острове Крит Панайотис Симандиракис. "Мы приглашаем каждого немца, который хочет приехать к нам этой зимой, жить здесь - вдали от кризисов", - заявил он. Крит пригоден для того, чтобы "пережить кризисную зиму", считает Симандиракис, так как зимой там нет необходимости отапливать дома. "Ни один немец не замерзнет в Греции", - добавил мэр.
В ФРГ на фоне кризиса в энергетической отрасли сильно выросли цены на электроэнергию. Так, в среднем киловатт электричества, полученного из газа, для потребителей сейчас стоит приблизительно 22 евроцента (13 рублей), что превышает прошлогоднюю цену в четыре раза.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
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