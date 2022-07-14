https://ria.ru/20220714/gretsiya-1802422580.html

Немцам предложили пересидеть зиму на греческих курортах

Немцам предложили пересидеть зиму на греческих курортах - РИА Новости, 14.07.2022

Немцам предложили пересидеть зиму на греческих курортах

Министр туризма Греции Василис Кикилиас призвал граждан Германии старшего возраста в условиях роста инфляции и угрозы дефицита электроэнергии перезимовать в его РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-14T13:54

2022-07-14T13:54

2022-07-14T14:41

экономика

германия

греция

россия

крит (остров)

северный поток

siemens

газпром

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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Министр туризма Греции Василис Кикилиас призвал граждан Германии старшего возраста в условиях роста инфляции и угрозы дефицита электроэнергии перезимовать в его стране "вдали от кризисов"."Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотят изведать средиземноморской зимы с греческим гостеприимством, мягкой погодой и качественными услугами", - сказал Кикилиас изданию Bild.К призыву присоединился и мэр портового города Ханья на греческом острове Крит Панайотис Симандиракис. "Мы приглашаем каждого немца, который хочет приехать к нам этой зимой, жить здесь - вдали от кризисов", - заявил он. Крит пригоден для того, чтобы "пережить кризисную зиму", считает Симандиракис, так как зимой там нет необходимости отапливать дома. "Ни один немец не замерзнет в Греции", - добавил мэр.В ФРГ на фоне кризиса в энергетической отрасли сильно выросли цены на электроэнергию. Так, в среднем киловатт электричества, полученного из газа, для потребителей сейчас стоит приблизительно 22 евроцента (13 рублей), что превышает прошлогоднюю цену в четыре раза."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

https://ria.ru/20220714/covid-1802360539.html

https://ria.ru/20220712/gretsiya-1802082758.html

https://ria.ru/20220622/gaz-1797390847.html

германия

греция

россия

крит (остров)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, германия, греция, россия, крит (остров), северный поток, siemens, газпром, дмитрий песков