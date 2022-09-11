https://ria.ru/20220911/nikitin-1816064797.html

На выборах в Новгородской области лидирует Никитин

На выборах в Новгородской области лидирует Никитин - РИА Новости, 11.09.2022

На выборах в Новгородской области лидирует Никитин

Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы региона с 77,06% голосов после обработки 51,68% протоколов, свидетельствуют РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T23:20

2022-09-11T23:20

2022-09-11T23:20

политика

андрей никитин (политик)

новгородская область

цик рф

единая россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы региона с 77,06% голосов после обработки 51,68% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 51,68% протоколов Никитин ("Единая Россия") набирает 77,06% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) - 11,23%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,52%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 4,29%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду") - 2,40%.

https://ria.ru/20220911/vybory-1816025960.html

новгородская область

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Наталья Макарова

политика, андрей никитин (политик), новгородская область, цик рф, единая россия, единый день голосования — 2022