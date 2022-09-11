https://ria.ru/20220911/nikitin-1816064797.html
На выборах в Новгородской области лидирует Никитин
На выборах в Новгородской области лидирует Никитин - РИА Новости, 11.09.2022
На выборах в Новгородской области лидирует Никитин
Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы региона с 77,06% голосов после обработки 51,68% протоколов, свидетельствуют РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T23:20
2022-09-11T23:20
2022-09-11T23:20
политика
андрей никитин (политик)
новгородская область
цик рф
единая россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы региона с 77,06% голосов после обработки 51,68% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 51,68% протоколов Никитин ("Единая Россия") набирает 77,06% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) - 11,23%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,52%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 4,29%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду") - 2,40%.
https://ria.ru/20220911/vybory-1816025960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей никитин (политик), новгородская область, цик рф, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Андрей Никитин (политик), Новгородская область, ЦИК РФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
На выборах в Новгородской области лидирует Никитин
Никитин лидирует на выборах в Новгородской области после обработки 51,68% протоколов