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На выборах в Новгородской области лидирует Никитин - РИА Новости, 11.09.2022
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На выборах в Новгородской области лидирует Никитин
На выборах в Новгородской области лидирует Никитин - РИА Новости, 11.09.2022
На выборах в Новгородской области лидирует Никитин
Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы региона с 77,06% голосов после обработки 51,68% протоколов, свидетельствуют РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T23:20
2022-09-11T23:20
политика
андрей никитин (политик)
новгородская область
цик рф
единая россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы региона с 77,06% голосов после обработки 51,68% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 51,68% протоколов Никитин ("Единая Россия") набирает 77,06% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) - 11,23%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,52%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 4,29%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду") - 2,40%.
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политика, андрей никитин (политик), новгородская область, цик рф, единая россия, единый день голосования — 2022
Политика, Андрей Никитин (политик), Новгородская область, ЦИК РФ, Единая Россия, Единый день голосования — 2022
23:20 11.09.2022
 
На выборах в Новгородской области лидирует Никитин

Никитин лидирует на выборах в Новгородской области после обработки 51,68% протоколов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин перед началом заседания президиума Государственного Совета
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин перед началом заседания президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы региона с 77,06% голосов после обработки 51,68% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 51,68% протоколов Никитин ("Единая Россия") набирает 77,06% голосов, Ольга Ефимова (КПРФ) - 11,23%, Алексей Прокопов (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,52%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) - 4,29%, Сергей Шруб ("Справедливая Россия – Патриоты - За правду") - 2,40%.
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ПолитикаАндрей Никитин (политик)Новгородская областьЦИК РФЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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