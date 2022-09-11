https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815978701.html

Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов

Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов - РИА Новости, 11.09.2022

Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов

Наблюдатели рассказали РИА Новости, что не фиксируют серьезных нарушений к началу финального дня голосования на осенних выборах-2022. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T12:59

2022-09-11T12:59

2022-09-11T12:59

общество

единый день голосования — 2022

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наблюдатели рассказали РИА Новости, что не фиксируют серьезных нарушений к началу финального дня голосования на осенних выборах-2022.Исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова заявила, что количество сообщений перевалило за 23 тысячи, но отметила, что, в основном они носят информационный характер, а жалоб не так много."Третий день работает Экспертный центр Ассоциации НОМ в Университете имени Кутафина. Волонтеры из числа студентов-юристов приняли за два дня более 20 тысяч сообщений от общественных наблюдателей, которые поступают со всей стране. При этом тренд сохраняется: первалирующее число сообщений носят информационный характер - 23 813", - сказала Булгакова.Руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев заявил, что сообщения с жалобами не влияют на ситуацию в целом."Картина (с предыдущего дня выборов) не изменилась: сообщения поступают о возможных нарушениях, но они не меняют картину в целом по ситуации, которая была. В целом все идет в штатном режиме, все нормально", - сказал Коломойцев.Он добавил, что большинство жалоб идут из Москвы и Краснодарского края, "но надо понимать, что это самые многочисленные субъекты федерации по количеству избирателей".Булгакова заявила, что некоторые жалобы оказываются фейками. "В 28 случаях информация, изначально квалифицируемая как сигнал о нарушении, квалифицированна как фейковая информация", - рассказала она."Основная проблема, с которой нам приходится сталкиваться в данной кампании, я бы отметила, связана с тем, что блогеры, лидеры общественного мнения в Telegram, в ВКонтакте, других соцсетях, не разбираясь в ситуации, видят какой-то привлекательный заголовок, привлекательный текст, где написано про те или иные проблемы, выявленные нарушения, и начинают это тиражировать в соцсетях, в информационном пространстве. Даже некоторые СМИ публикуют эту информацию", - сказала она.Булгакова призвала перестать публиковать такую непроверенную информацию и обращаться к надежным источникам."Я бы хотела призвать лидеров общественного мнения к проверке фактов, к работе с достоверными источниками, каким является портал ассоциации НОМ", - добавила Булгакова.

https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html

https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, единый день голосования — 2022, россия