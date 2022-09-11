https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815978701.html
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов - РИА Новости, 11.09.2022
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов
Наблюдатели рассказали РИА Новости, что не фиксируют серьезных нарушений к началу финального дня голосования на осенних выборах-2022. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:59
2022-09-11T12:59
2022-09-11T12:59
общество
единый день голосования — 2022
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815846621_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_3ef266e43c6594a35cf1f7d65a8636f0.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наблюдатели рассказали РИА Новости, что не фиксируют серьезных нарушений к началу финального дня голосования на осенних выборах-2022.Исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова заявила, что количество сообщений перевалило за 23 тысячи, но отметила, что, в основном они носят информационный характер, а жалоб не так много."Третий день работает Экспертный центр Ассоциации НОМ в Университете имени Кутафина. Волонтеры из числа студентов-юристов приняли за два дня более 20 тысяч сообщений от общественных наблюдателей, которые поступают со всей стране. При этом тренд сохраняется: первалирующее число сообщений носят информационный характер - 23 813", - сказала Булгакова.Руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев заявил, что сообщения с жалобами не влияют на ситуацию в целом."Картина (с предыдущего дня выборов) не изменилась: сообщения поступают о возможных нарушениях, но они не меняют картину в целом по ситуации, которая была. В целом все идет в штатном режиме, все нормально", - сказал Коломойцев.Он добавил, что большинство жалоб идут из Москвы и Краснодарского края, "но надо понимать, что это самые многочисленные субъекты федерации по количеству избирателей".Булгакова заявила, что некоторые жалобы оказываются фейками. "В 28 случаях информация, изначально квалифицируемая как сигнал о нарушении, квалифицированна как фейковая информация", - рассказала она."Основная проблема, с которой нам приходится сталкиваться в данной кампании, я бы отметила, связана с тем, что блогеры, лидеры общественного мнения в Telegram, в ВКонтакте, других соцсетях, не разбираясь в ситуации, видят какой-то привлекательный заголовок, привлекательный текст, где написано про те или иные проблемы, выявленные нарушения, и начинают это тиражировать в соцсетях, в информационном пространстве. Даже некоторые СМИ публикуют эту информацию", - сказала она.Булгакова призвала перестать публиковать такую непроверенную информацию и обращаться к надежным источникам."Я бы хотела призвать лидеров общественного мнения к проверке фактов, к работе с достоверными источниками, каким является портал ассоциации НОМ", - добавила Булгакова.
https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815846621_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_75d90a8ec11b8d9c6ae7fadfd20d866d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единый день голосования — 2022, россия
Общество, Единый день голосования — 2022, Россия
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов
Глава НОМ Булгакова: наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наблюдатели рассказали РИА Новости, что не фиксируют серьезных нарушений к началу финального дня голосования на осенних выборах-2022.
Исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова заявила, что количество сообщений перевалило за 23 тысячи, но отметила, что, в основном они носят информационный характер, а жалоб не так много.
"Третий день работает Экспертный центр Ассоциации НОМ в Университете имени Кутафина. Волонтеры из числа студентов-юристов приняли за два дня более 20 тысяч сообщений от общественных наблюдателей, которые поступают со всей стране. При этом тренд сохраняется: первалирующее число сообщений носят информационный характер - 23 813", - сказала Булгакова.
Руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев заявил, что сообщения с жалобами не влияют на ситуацию в целом.
Выборы в России
1 из 12
В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.
2 из 12
Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.
3 из 12
Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.
4 из 12
Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.
5 из 12
В Москве работает 3261 избирательный участок.
6 из 12
Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.
7 из 12
Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.
8 из 12
Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.
9 из 12
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.
10 из 12
Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.
На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.
11 из 12
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
12 из 12
Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.
1 из 12
В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.
2 из 12
Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.
3 из 12
Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.
4 из 12
Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.
5 из 12
В Москве работает 3261 избирательный участок.
6 из 12
Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.
7 из 12
Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.
8 из 12
Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.
9 из 12
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.
10 из 12
Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.
На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.
11 из 12
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
12 из 12
Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.
"Картина (с предыдущего дня выборов) не изменилась: сообщения поступают о возможных нарушениях, но они не меняют картину в целом по ситуации, которая была. В целом все идет в штатном режиме, все нормально", - сказал Коломойцев.
Он добавил, что большинство жалоб идут из Москвы
и Краснодарского края
, "но надо понимать, что это самые многочисленные субъекты федерации по количеству избирателей".
Булгакова заявила, что некоторые жалобы оказываются фейками. "В 28 случаях информация, изначально квалифицируемая как сигнал о нарушении, квалифицированна как фейковая информация", - рассказала она.
"Основная проблема, с которой нам приходится сталкиваться в данной кампании, я бы отметила, связана с тем, что блогеры, лидеры общественного мнения в Telegram, в ВКонтакте, других соцсетях, не разбираясь в ситуации, видят какой-то привлекательный заголовок, привлекательный текст, где написано про те или иные проблемы, выявленные нарушения, и начинают это тиражировать в соцсетях, в информационном пространстве. Даже некоторые СМИ публикуют эту информацию", - сказала она.
Булгакова призвала перестать публиковать такую непроверенную информацию и обращаться к надежным источникам.
"Я бы хотела призвать лидеров общественного мнения к проверке фактов, к работе с достоверными источниками, каким является портал ассоциации НОМ", - добавила Булгакова.