Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов - РИА Новости, 11.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815978701.html
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов - РИА Новости, 11.09.2022
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов
Наблюдатели рассказали РИА Новости, что не фиксируют серьезных нарушений к началу финального дня голосования на осенних выборах-2022. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T12:59
2022-09-11T12:59
общество
единый день голосования — 2022
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815846621_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_3ef266e43c6594a35cf1f7d65a8636f0.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наблюдатели рассказали РИА Новости, что не фиксируют серьезных нарушений к началу финального дня голосования на осенних выборах-2022.Исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова заявила, что количество сообщений перевалило за 23 тысячи, но отметила, что, в основном они носят информационный характер, а жалоб не так много."Третий день работает Экспертный центр Ассоциации НОМ в Университете имени Кутафина. Волонтеры из числа студентов-юристов приняли за два дня более 20 тысяч сообщений от общественных наблюдателей, которые поступают со всей стране. При этом тренд сохраняется: первалирующее число сообщений носят информационный характер - 23 813", - сказала Булгакова.Руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев заявил, что сообщения с жалобами не влияют на ситуацию в целом."Картина (с предыдущего дня выборов) не изменилась: сообщения поступают о возможных нарушениях, но они не меняют картину в целом по ситуации, которая была. В целом все идет в штатном режиме, все нормально", - сказал Коломойцев.Он добавил, что большинство жалоб идут из Москвы и Краснодарского края, "но надо понимать, что это самые многочисленные субъекты федерации по количеству избирателей".Булгакова заявила, что некоторые жалобы оказываются фейками. "В 28 случаях информация, изначально квалифицируемая как сигнал о нарушении, квалифицированна как фейковая информация", - рассказала она."Основная проблема, с которой нам приходится сталкиваться в данной кампании, я бы отметила, связана с тем, что блогеры, лидеры общественного мнения в Telegram, в ВКонтакте, других соцсетях, не разбираясь в ситуации, видят какой-то привлекательный заголовок, привлекательный текст, где написано про те или иные проблемы, выявленные нарушения, и начинают это тиражировать в соцсетях, в информационном пространстве. Даже некоторые СМИ публикуют эту информацию", - сказала она.Булгакова призвала перестать публиковать такую непроверенную информацию и обращаться к надежным источникам."Я бы хотела призвать лидеров общественного мнения к проверке фактов, к работе с достоверными источниками, каким является портал ассоциации НОМ", - добавила Булгакова.
https://ria.ru/20220911/zhaloby-1815970512.html
https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815846621_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_75d90a8ec11b8d9c6ae7fadfd20d866d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, единый день голосования — 2022, россия
Общество, Единый день голосования — 2022, Россия
12:59 11.09.2022
 
Наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений к финальному дню выборов

Глава НОМ Булгакова: наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЖенщина во время голосования на избирательном участке в Москве
Женщина во время голосования на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Женщина во время голосования на избирательном участке в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наблюдатели рассказали РИА Новости, что не фиксируют серьезных нарушений к началу финального дня голосования на осенних выборах-2022.
Исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова заявила, что количество сообщений перевалило за 23 тысячи, но отметила, что, в основном они носят информационный характер, а жалоб не так много.
"Третий день работает Экспертный центр Ассоциации НОМ в Университете имени Кутафина. Волонтеры из числа студентов-юристов приняли за два дня более 20 тысяч сообщений от общественных наблюдателей, которые поступают со всей стране. При этом тренд сохраняется: первалирующее число сообщений носят информационный характер - 23 813", - сказала Булгакова.
Руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев заявил, что сообщения с жалобами не влияют на ситуацию в целом.
Выборы в России
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

Избирательница изучает список кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального округа Гагаринский на избирательном участке №2151 в Москве
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве работает 3261 избирательный участок.

Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

Дистанционное электронное голосование
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

Люди регистрируются на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

Работа членов участковой избирательной комиссии на избирательном участке №686 в Тамбове
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует на избирательном участке No686 в Тамбове
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

Люди голосуют на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

Переносные урны для голосования на избирательном участке
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
"Картина (с предыдущего дня выборов) не изменилась: сообщения поступают о возможных нарушениях, но они не меняют картину в целом по ситуации, которая была. В целом все идет в штатном режиме, все нормально", - сказал Коломойцев.
Он добавил, что большинство жалоб идут из Москвы и Краснодарского края, "но надо понимать, что это самые многочисленные субъекты федерации по количеству избирателей".
Булгакова заявила, что некоторые жалобы оказываются фейками. "В 28 случаях информация, изначально квалифицируемая как сигнал о нарушении, квалифицированна как фейковая информация", - рассказала она.
Мужчина на избирательном участке в Томске во время голосования по выборам губернатора Томской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11:59
Москалькова рассказала о жалобах на горячую линию аппарата по выборам
"Основная проблема, с которой нам приходится сталкиваться в данной кампании, я бы отметила, связана с тем, что блогеры, лидеры общественного мнения в Telegram, в ВКонтакте, других соцсетях, не разбираясь в ситуации, видят какой-то привлекательный заголовок, привлекательный текст, где написано про те или иные проблемы, выявленные нарушения, и начинают это тиражировать в соцсетях, в информационном пространстве. Даже некоторые СМИ публикуют эту информацию", - сказала она.
Булгакова призвала перестать публиковать такую непроверенную информацию и обращаться к надежным источникам.
"Я бы хотела призвать лидеров общественного мнения к проверке фактов, к работе с достоверными источниками, каким является портал ассоциации НОМ", - добавила Булгакова.
Экран с символикой ЕДГ-2022 в ЦИК в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
10:39
Памфилова: в 72 регионах сообщения о нарушениях на выборах не поступали
 
ОбществоЕдиный день голосования — 2022Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала