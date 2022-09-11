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В Мосгоризбиркоме соединили ключи для расшифровки итогов онлайн-голосования - РИА Новости, 11.09.2022
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В Мосгоризбиркоме соединили ключи для расшифровки итогов онлайн-голосования
В Мосгоризбиркоме соединили ключи для расшифровки итогов онлайн-голосования - РИА Новости, 11.09.2022
В Мосгоризбиркоме соединили ключи для расшифровки итогов онлайн-голосования
Ключи для онлайн-голосования собрали в Мосгоризбиркоме, после этого начнется процедура расшифровки результатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T20:32
2022-09-11T20:43
мосгоризбирком
единый день голосования — 2022
москва
политика
владимир попов
алексей шапошников
россия
московская городская дума
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ключи для онлайн-голосования собрали в Мосгоризбиркоме, после этого начнется процедура расшифровки результатов, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье в Москве в 20.00 закрылись избирательные участки и завершились выборы муниципальных депутатов. Общая явка на 18.00 составила 32,8%. Выданы 1 710 742 электронных бюллетеня, проголосовавших на участках - 645 426 человек.Хранителями ключей в этом году были председатель ассоциации совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.
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мосгоризбирком, единый день голосования — 2022, москва, политика, владимир попов, алексей шапошников, россия, московская городская дума
Мосгоризбирком, Единый день голосования — 2022, Москва, Политика, Владимир Попов, Алексей Шапошников, Россия, Московская городская дума
20:32 11.09.2022 (обновлено: 20:43 11.09.2022)
 
В Мосгоризбиркоме соединили ключи для расшифровки итогов онлайн-голосования

В Мосгоризбиркоме собрали ключи для онлайн-голосования, после этого начнется расшифровка

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в медиабанкЗдание Мосгоризбиркома
Здание Мосгоризбиркома - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Здание Мосгоризбиркома. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ключи для онлайн-голосования собрали в Мосгоризбиркоме, после этого начнется процедура расшифровки результатов, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Москве в 20.00 закрылись избирательные участки и завершились выборы муниципальных депутатов. Общая явка на 18.00 составила 32,8%. Выданы 1 710 742 электронных бюллетеня, проголосовавших на участках - 645 426 человек.
Хранителями ключей в этом году были председатель ассоциации совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.
Житель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке № 586 - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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МосгоризбиркомЕдиный день голосования — 2022МоскваПолитикаВладимир ПоповАлексей ШапошниковРоссияМосковская городская дума
 
 
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