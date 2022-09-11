https://ria.ru/20220911/mosgorizbirkom-1816048612.html

В Мосгоризбиркоме соединили ключи для расшифровки итогов онлайн-голосования

В Мосгоризбиркоме соединили ключи для расшифровки итогов онлайн-голосования - РИА Новости, 11.09.2022

В Мосгоризбиркоме соединили ключи для расшифровки итогов онлайн-голосования

Ключи для онлайн-голосования собрали в Мосгоризбиркоме, после этого начнется процедура расшифровки результатов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T20:32

2022-09-11T20:32

2022-09-11T20:43

мосгоризбирком

единый день голосования — 2022

москва

политика

владимир попов

алексей шапошников

россия

московская городская дума

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ключи для онлайн-голосования собрали в Мосгоризбиркоме, после этого начнется процедура расшифровки результатов, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье в Москве в 20.00 закрылись избирательные участки и завершились выборы муниципальных депутатов. Общая явка на 18.00 составила 32,8%. Выданы 1 710 742 электронных бюллетеня, проголосовавших на участках - 645 426 человек.Хранителями ключей в этом году были председатель ассоциации совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Антон Лопатин, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходили в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов длилось три дня - с 9 по 11 сентября.

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Наталья Макарова

мосгоризбирком, единый день голосования — 2022, москва, политика, владимир попов, алексей шапошников, россия, московская городская дума