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Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора Томской области
Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора Томской области - РИА Новости, 11.09.2022
Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора Томской области
Врио главы Томской области Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора региона с 80,4% голосов после обработки 2,22% протоколов, свидетельствуют первые... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T17:15
2022-09-11T17:15
2022-09-11T17:33
политика
томская область
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Томской области Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора региона с 80,4% голосов после обработки 2,22% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ на 21.10 (17.10 мск).Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 2,22% протоколов Мазур ("Единая Россия") набирает 80,4% голосов, юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,55%, депутат томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") - 8,05%, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) - 6,00%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, томская область, цик рф, единый день голосования — 2022
Политика, Томская область, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
17:15 11.09.2022 (обновлено: 17:33 11.09.2022)
Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора Томской области
Владимир Мазур лидирует на выборах главы Томской области после обработки первых протоколов