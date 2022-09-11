https://ria.ru/20220911/mazur-1816020281.html

Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора Томской области

Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора Томской области - РИА Новости, 11.09.2022

Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора Томской области

Врио главы Томской области Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора региона с 80,4% голосов после обработки 2,22% протоколов, свидетельствуют первые... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:15

2022-09-11T17:15

2022-09-11T17:33

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Врио главы Томской области Владимир Мазур лидирует на выборах губернатора региона с 80,4% голосов после обработки 2,22% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ на 21.10 (17.10 мск).Согласно данным электронного табло в информцентре ЦИК, после обработки 2,22% протоколов Мазур ("Единая Россия") набирает 80,4% голосов, юрист Виктор Гринев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) - 2,55%, депутат томской облдумы Галина Немцева ("Справедливая Россия") - 8,05%, депутат думы Томска Андрей Петров (КПРФ) - 6,00%.

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томская область

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Варвара Скокшина

политика, томская область, цик рф, единый день голосования — 2022