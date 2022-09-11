https://ria.ru/20220911/malkov-1815968169.html

Врио губернатора Рязанской области проголосовал на выборах главы региона

Врио губернатора Рязанской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 11.09.2022

Врио губернатора Рязанской области проголосовал на выборах главы региона

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков проголосовал на выборах главы региона, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:51

2022-09-11T11:51

2022-09-11T11:51

единый день голосования — 2022

политика

павел малков

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 11 сен – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков проголосовал на выборах главы региона, передаёт корреспондент РИА Новости.Голосование в Рязанской области проводится в течение 9, 10 и 11 сентября с 8.00 до 20.00. В регионе выбирают губернатора, в нескольких районах также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Кандидатами в губернаторы зарегистрированы пятеро: Павел Малков, выдвинутый "Единой Россией", Григорий Парсентьев от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Дмитрий Репников от ЛДПР, Наталья Рубина от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Денис Сидоров от КПРФ.Малков принял участие в голосовании на участке, расположенном в школе в центре Рязани."Сегодня третий день идёт голосование. Всего на территории области открыто и действуют 999 участков. Сегодня они открылись в 8.00 и будут работать до 20.00... Выборы проходят без серьёзных эксцессов, без инцидентов. Всё в спокойном режиме", - рассказал журналистам врио губернатора.Предыдущие выборы губернатора Рязанской области состоялись 10 сентября 2017 года в один день. В мае этого года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы региона Николая Любимова. Врио губернатора был назначен Малков.

https://ria.ru/20220911/vybory-1815967134.html

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Влада Копылова

единый день голосования — 2022, политика, павел малков, рязанская область