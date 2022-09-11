https://ria.ru/20220911/makeevka-1816041855.html

При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибли два человека

При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибли два человека - РИА Новости, 11.09.2022

При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибли два человека

Двое человек погибли в Макеевке в результате обстрела города украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T19:39

2022-09-11T19:39

2022-09-11T19:39

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Двое человек погибли в Макеевке в результате обстрела города украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."️ВФУ (Вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Давыденко погибли 2 человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20220911/spetsoperatsiya-1816009102.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины