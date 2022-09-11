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При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибли два человека - РИА Новости, 11.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/makeevka-1816041855.html
При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибли два человека
При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибли два человека - РИА Новости, 11.09.2022
При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибли два человека
Двое человек погибли в Макеевке в результате обстрела города украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T19:39
2022-09-11T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Двое человек погибли в Макеевке в результате обстрела города украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."️ВФУ (Вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Давыденко погибли 2 человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20220911/spetsoperatsiya-1816009102.html
макеевка
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
19:39 11.09.2022
 
При обстреле Макеевки со стороны украинских войск погибли два человека

Штаб теробороны ДНР: при обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибли два человека

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела в Макеевке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Двое человек погибли в Макеевке в результате обстрела города украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"️ВФУ (Вооруженные формирования Украины) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Давыденко погибли 2 человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.09.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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