Митрополит Леонид раскритиковал позицию ЛПЦ по ее автокефалии
Митрополит Клинский Леонид назвал позицию ЛПЦ по автокефалии беззубой и инфантильной
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРижский кафедральный собор Рождества Христова в Риге
Рижский кафедральный собор Рождества Христова в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) назвал беззубой и инфантильной политикой заявление Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о ее юридической независимости ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами страны.
По инициативе президента Латвии Эгила Левитса 8 сентября Сейм республики внёс изменения в Закон о ЛПЦ. Государство установило статус ЛПЦ как автокефальный. По этому решению ЛПЦ юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии. При этом ЛПЦ сохраняет духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими Православными Церквами мира, сообщает официальный сайт ЛПЦ.
"С латышскими политиками-лимитрофами всё понятно. Придверный коврик запада. Не ясно с позицией ЛПЦ. Перечитал несколько раз официальное заявление. Беззубое, инфантильное "простите-благословите"! Я всегда говорил, что с такой реакцией будет только хуже. Далее последует другая команда "фас" в любом направлении, "под Стамбул", "в раскол", да всё, что угодно, лишь бы против РПЦ и России. Украина в пример. Отсидеться и отмолчаться уже не получится. Додавят", - написал митрополит Клинский Леонид в своем канале в Telegram.