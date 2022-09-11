https://ria.ru/20220911/lpts-1815999585.html

Митрополит Леонид раскритиковал позицию ЛПЦ по ее автокефалии

Митрополит Леонид раскритиковал позицию ЛПЦ по ее автокефалии - РИА Новости, 11.09.2022

Митрополит Леонид раскритиковал позицию ЛПЦ по ее автокефалии

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) назвал беззубой и инфантильной политикой заявление Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о ее... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T15:33

2022-09-11T15:33

2022-09-11T15:33

религия

религия

русская православная церковь

латвия

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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) назвал беззубой и инфантильной политикой заявление Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о ее юридической независимости ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами страны.По инициативе президента Латвии Эгила Левитса 8 сентября Сейм республики внёс изменения в Закон о ЛПЦ. Государство установило статус ЛПЦ как автокефальный. По этому решению ЛПЦ юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии. При этом ЛПЦ сохраняет духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими Православными Церквами мира, сообщает официальный сайт ЛПЦ."С латышскими политиками-лимитрофами всё понятно. Придверный коврик запада. Не ясно с позицией ЛПЦ. Перечитал несколько раз официальное заявление. Беззубое, инфантильное "простите-благословите"! Я всегда говорил, что с такой реакцией будет только хуже. Далее последует другая команда "фас" в любом направлении, "под Стамбул", "в раскол", да всё, что угодно, лишь бы против РПЦ и России. Украина в пример. Отсидеться и отмолчаться уже не получится. Додавят", - написал митрополит Клинский Леонид в своем канале в Telegram.

https://ria.ru/20220908/avtokefaliya-1815532984.html

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, русская православная церковь, латвия