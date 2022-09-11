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Митрополит Леонид раскритиковал позицию ЛПЦ по ее автокефалии - РИА Новости, 11.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220911/lpts-1815999585.html
Митрополит Леонид раскритиковал позицию ЛПЦ по ее автокефалии
Митрополит Леонид раскритиковал позицию ЛПЦ по ее автокефалии - РИА Новости, 11.09.2022
Митрополит Леонид раскритиковал позицию ЛПЦ по ее автокефалии
Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) назвал беззубой и инфантильной политикой заявление Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о ее... РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T15:33
2022-09-11T15:33
религия
религия
русская православная церковь
латвия
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) назвал беззубой и инфантильной политикой заявление Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о ее юридической независимости ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами страны.По инициативе президента Латвии Эгила Левитса 8 сентября Сейм республики внёс изменения в Закон о ЛПЦ. Государство установило статус ЛПЦ как автокефальный. По этому решению ЛПЦ юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии. При этом ЛПЦ сохраняет духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими Православными Церквами мира, сообщает официальный сайт ЛПЦ."С латышскими политиками-лимитрофами всё понятно. Придверный коврик запада. Не ясно с позицией ЛПЦ. Перечитал несколько раз официальное заявление. Беззубое, инфантильное "простите-благословите"! Я всегда говорил, что с такой реакцией будет только хуже. Далее последует другая команда "фас" в любом направлении, "под Стамбул", "в раскол", да всё, что угодно, лишь бы против РПЦ и России. Украина в пример. Отсидеться и отмолчаться уже не получится. Додавят", - написал митрополит Клинский Леонид в своем канале в Telegram.
https://ria.ru/20220908/avtokefaliya-1815532984.html
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религия, русская православная церковь, латвия
Религия, Религия, Русская православная церковь, Латвия
15:33 11.09.2022
 
Митрополит Леонид раскритиковал позицию ЛПЦ по ее автокефалии

Митрополит Клинский Леонид назвал позицию ЛПЦ по автокефалии беззубой и инфантильной

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРижский кафедральный собор Рождества Христова в Риге
Рижский кафедральный собор Рождества Христова в Риге - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рижский кафедральный собор Рождества Христова в Риге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) назвал беззубой и инфантильной политикой заявление Латвийской православной церкви (ЛПЦ) о ее юридической независимости ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами страны.
По инициативе президента Латвии Эгила Левитса 8 сентября Сейм республики внёс изменения в Закон о ЛПЦ. Государство установило статус ЛПЦ как автокефальный. По этому решению ЛПЦ юридически независима ни от одного церковного центра, находящегося за рубежами Латвии. При этом ЛПЦ сохраняет духовное, молитвенное и литургическое общение со всеми каноническими Православными Церквами мира, сообщает официальный сайт ЛПЦ.
"С латышскими политиками-лимитрофами всё понятно. Придверный коврик запада. Не ясно с позицией ЛПЦ. Перечитал несколько раз официальное заявление. Беззубое, инфантильное "простите-благословите"! Я всегда говорил, что с такой реакцией будет только хуже. Далее последует другая команда "фас" в любом направлении, "под Стамбул", "в раскол", да всё, что угодно, лишь бы против РПЦ и России. Украина в пример. Отсидеться и отмолчаться уже не получится. Додавят", - написал митрополит Клинский Леонид в своем канале в Telegram.
Рижский кафедральный собор Рождества Христова на улице Бривибас в Риге - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 21:42Религия
В РЦП назвали безумным вторжением объявление Латвией автокефалии ЛПЦ
 
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