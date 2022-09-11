https://ria.ru/20220911/kaliningrad-1815965274.html

Явка на выборах губернатора Калининградской области превысила 23 процента

Явка на выборах губернатора Калининградской области превысила 23 процента - РИА Новости, 11.09.2022

Явка на выборах губернатора Калининградской области превысила 23 процента

Общая явка избирателей по итогам двух дней выборов губернатора Калининградской области составила 23,49%, сообщили журналистам в областной избирательной... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T11:28

2022-09-11T11:28

2022-09-11T11:28

единый день голосования — 2022

политика

антон алиханов

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 11 сен – РИА Новости. Общая явка избирателей по итогам двух дней выборов губернатора Калининградской области составила 23,49%, сообщили журналистам в областной избирательной комиссии."По состоянию на 20.00 10 сентября, средняя явка на избирательных участках на выборах губернатора Калининградской области составила 23,49%", - сообщили в избиркоме.В избирательной комиссии рассказали, что больше всего избирателей проголосовало в Мамоновском городском округе — 44,68%, на втором месте Советский округ, где явка составила 43,46%, на третьем месте Неманский округ, где проголосовали 42,5% избирателей.По данным областного избиркома, на портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за два дня выборов проголосовали 13 000 избирателей региона, что составляет 68%.Голосование в Калининградской области проходит в течение трех дней: 9, 10 и 11 сентября. В регионе в эти дни работают 558 постоянных и шесть временных избирательных участков, они открыты с 8.00 до 20.00.Кандидатами на пост губернатора Калининградской области являются действующий глава региона Антон Алиханов от "Единой России", Евгений Мишин от ЛДПР, Юрий Шитиков от "Справедливой России — Патриоты — За правду", Владимир Вуколов от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Владимир Султанов от "Коммунистов России" и Максим Буланов от КПРФ.

https://ria.ru/20220911/narusheniya-1815960362.html

калининградская область

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Влада Копылова

единый день голосования — 2022, политика, антон алиханов, калининградская область