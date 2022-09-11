18:42 11.09.2022 (обновлено: 21:01 11.09.2022)
МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале консультаций по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.
"Я все еще сильно обеспокоен ситуацией вокруг станции, которая остается в опасности из-за продолжающихся обстрелов. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о создании охранной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС)", — говорится в его заявлении на сайте организации.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Был применен так называемый режим холодной остановки — реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.
26 августа, 18:46ИнфографикаЗапорожская атомная электростанция