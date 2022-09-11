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МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны - РИА Новости, 11.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220911/grossi-1816033319.html
МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны
МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны - РИА Новости, 11.09.2022
МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности. РИА Новости, 11.09.2022
2022-09-11T18:42
2022-09-11T21:01
специальная военная операция на украине
магатэ
в мире
рафаэль гросси
запорожская аэс
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ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности."Я все еще сильно обеспокоен ситуацией вокруг станции, которая остается в опасности из-за продолжающихся обстрелов. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о создании охранной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС)", — говорится в его заявлении на сайте организации. Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Был применен так называемый режим холодной остановки — реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.
https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html
https://ria.ru/20220826/elektrostantsiya-1812373838.html
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магатэ, в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
18:42 11.09.2022 (обновлено: 21:01 11.09.2022)
 
МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале консультаций по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности.
"Я все еще сильно обеспокоен ситуацией вокруг станции, которая остается в опасности из-за продолжающихся обстрелов. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о создании охранной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС)", — говорится в его заявлении на сайте организации.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
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Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Был применен так называемый режим холодной остановки — реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭВ миреРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
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