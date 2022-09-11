https://ria.ru/20220911/grossi-1816033319.html

МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны

МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны - РИА Новости, 11.09.2022

МАГАТЭ сообщила о начале консультаций о создании вокруг ЗАЭС охранной зоны

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности. РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T18:42

2022-09-11T18:42

2022-09-11T21:01

специальная военная операция на украине

магатэ

в мире

рафаэль гросси

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg

ВЕНА, 11 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о начале консультаций по созданию вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности."Я все еще сильно обеспокоен ситуацией вокруг станции, которая остается в опасности из-за продолжающихся обстрелов. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о создании охранной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС)", — говорится в его заявлении на сайте организации. Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего шестого энергоблока АЭС. Был применен так называемый режим холодной остановки — реактор охлаждается за счет работы дизель-генераторов.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.На минувшей неделе электростанцию посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы АЭС и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.

https://ria.ru/20220911/zima-1815940201.html

https://ria.ru/20220826/elektrostantsiya-1812373838.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

магатэ, в мире, рафаэль гросси, запорожская аэс