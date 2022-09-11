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Ярославская область вышла на первое место по активности на ДЭГ

Ярославская область вышла на первое место по активности на ДЭГ - РИА Новости, 11.09.2022

Ярославская область вышла на первое место по активности на ДЭГ

Почти 30 тысяч человек или 80% избирателей, зарегистрированных на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Ярославской области, проголосовали на... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T10:26

2022-09-11T10:26

2022-09-11T10:26

единый день голосования — 2022

политика

ярославская область

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Почти 30 тысяч человек или 80% избирателей, зарегистрированных на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Ярославской области, проголосовали на 9.00 воскресенья, что позволило региону стать первым по явке на ДЭГ, сообщила областная избирательная комиссия.Воскресенье – третий день голосования на выборах губернатора Ярославской области, гордумы Ярославля и ряде других кампаний. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио главы Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, представители партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов, кандидат от КПРФ Михаил Парамонов.В регионе применяется дистанционное электронное голосование.По данным облизбиркома, Ярославская область утром в воскресенье поднялась со второго места на первое по активности ДЭГ среди семи регионов, в которых оно проводится."К 9 утра третьего дня голосования 80% избирателей проголосовали онлайн. Это 29351 человек. Это выше средней явки по стране по ДЭГу, которая составляет 69%. Первое место мы делим с Псковской областью", - цитирует пресс-служба облизбиркома заместителя председателя комиссии Сергея Фефилина.В целом на участие в ДЭГ в Ярославской области зарегистрировались 36520 избирателей. Дистанционное электронное голосование продлится до 20.00 воскресенья."Сегодня у нас третий и финальный день голосования. Все участки Ярославской области открыли под гимн России и работают в штатном режиме. Первые два дня голосования в регионе прошли без нарушений", - рассказала на брифинге глава облизбиркома Елена Новик.Ранее сообщалось, что явка по итогам двух дней голосования составила 15,55%.

https://ria.ru/20220911/golosovanie-1815397566.html

ярославская область

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования — 2022, политика, ярославская область, ярославль