07:07 11.09.2022 (обновлено: 07:08 11.09.2022)
Исследование: усиления мер по борьбе с COVID-19 больше всего хотят в Москве
Исследование: усиления мер по борьбе с COVID-19 больше всего хотят в Воронеже и Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЖенщина в защитной маске заходит на одну из станций Московского метрополитена
Женщина в защитной маске заходит на одну из станций Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Усиления мер по борьбе с коронавирусом больше всего из городов-миллионников в РФ хотят в Воронеже и Москве, меньше всего - в Краснодаре и Ростове-на-Дону, следует из результатов исследования SuperJob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"За ужесточение мер (по борьбе с коронавирусом - ред.) чаще всего выступают жители Воронежа и Москвы (по 22%)", - говорится в исследовании. При этом аналогичной позиции среди жителей Краснодара и Ростова-на-Дону придерживаются 10% респондентов. В Перми усиление противовирусных мер поддерживает каждый пятый (20%), в Омске - 18%, в Самаре и Екатеринбурге - по 17%, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде - по 16%.
Меньше всего хотят усиления мер по борьбе с коронавирусом, помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, жители Казани, Новосибирска и Красноярска - там 13% опрошенных выразило соответствующую позицию. Среди жителей Уфы за усиление мер высказалось 11% респондентов.
В октябре прошлого года, согласно исследованию, жители Краснодара и Ростова-на-Дону также меньше всех поддерживали усиление мер по борьбе с коронавирусом, 20% и 19% соответственно. Тогда же среди опрошенных больше всех усиление мер поддерживали жители Челябинска (37%), Самары (37%), Екатеринбурга (31%), Воронежа (31%), Уфы (31%) и Нижнего Новгорода (29%).
В августе Роспотребнадзор рекомендовал россиянам вернуться к ношению масок в общественном транспорте и местах скопления людей в регионах, где в неделю заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения. Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска – старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями.
Исследование провели с 23 августа по 7 сентября среди 9 тысяч респондентов из городов-миллионников РФ.