https://ria.ru/20220911/covid-19-1815941529.html

Исследование: усиления мер по борьбе с COVID-19 больше всего хотят в Москве

Исследование: усиления мер по борьбе с COVID-19 больше всего хотят в Москве - РИА Новости, 11.09.2022

Исследование: усиления мер по борьбе с COVID-19 больше всего хотят в Москве

Усиления мер по борьбе с коронавирусом больше всего из городов-миллионников в РФ хотят в Воронеже и Москве, меньше всего - в Краснодаре и Ростове-на-Дону,... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T07:07

2022-09-11T07:07

2022-09-11T07:08

распространение коронавируса

общество

краснодар

ростов-на-дону

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Усиления мер по борьбе с коронавирусом больше всего из городов-миллионников в РФ хотят в Воронеже и Москве, меньше всего - в Краснодаре и Ростове-на-Дону, следует из результатов исследования SuperJob, имеющихся в распоряжении РИА Новости."За ужесточение мер (по борьбе с коронавирусом - ред.) чаще всего выступают жители Воронежа и Москвы (по 22%)", - говорится в исследовании. При этом аналогичной позиции среди жителей Краснодара и Ростова-на-Дону придерживаются 10% респондентов. В Перми усиление противовирусных мер поддерживает каждый пятый (20%), в Омске - 18%, в Самаре и Екатеринбурге - по 17%, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде - по 16%.Меньше всего хотят усиления мер по борьбе с коронавирусом, помимо Краснодара и Ростова-на-Дону, жители Казани, Новосибирска и Красноярска - там 13% опрошенных выразило соответствующую позицию. Среди жителей Уфы за усиление мер высказалось 11% респондентов.В октябре прошлого года, согласно исследованию, жители Краснодара и Ростова-на-Дону также меньше всех поддерживали усиление мер по борьбе с коронавирусом, 20% и 19% соответственно. Тогда же среди опрошенных больше всех усиление мер поддерживали жители Челябинска (37%), Самары (37%), Екатеринбурга (31%), Воронежа (31%), Уфы (31%) и Нижнего Новгорода (29%).В августе Роспотребнадзор рекомендовал россиянам вернуться к ношению масок в общественном транспорте и местах скопления людей в регионах, где в неделю заболевают более 50 человек на 100 тысяч населения. Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска – старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями.Исследование провели с 23 августа по 7 сентября среди 9 тысяч респондентов из городов-миллионников РФ.

https://ria.ru/20220905/covid-19-1814420795.html

https://ria.ru/20220905/vaktsiny-1814420955.html

краснодар

ростов-на-дону

москва

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общество, краснодар, ростов-на-дону, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье