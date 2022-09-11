https://ria.ru/20220911/bankrot-1816025720.html

Европейцев предупредили о скором банкротстве

Европейцев предупредили о скором банкротстве - РИА Новости, 11.09.2022

Европейцев предупредили о скором банкротстве

Европейские страны обанкротятся в ближайшие годы, если примут неправильные меры по выходу из энергетического кризиса, говорится в редакционной статье журнала... РИА Новости, 11.09.2022

2022-09-11T17:43

2022-09-11T17:43

2022-09-11T17:54

экономика

европа

германия

франция

евросоюз

morgan stanley

северный поток

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Европейские страны обанкротятся в ближайшие годы, если примут неправильные меры по выходу из энергетического кризиса, говорится в редакционной статье журнала The Economist.После приостановки прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" цены на топливо подскочили на 30 процентов, отмечается в материале. При сохранении такого положения дел в течение года расходы ЕС на газ и электричество могут достичь 1,4 триллиона евро — в семь раз больше показателя последних лет. Такие данные привела инвестиционная корпорация Morgan Stanley.На этом фоне энергетический кризис перерос в политический и экономический: по всей Европе останавливаются и разоряются предприятия, падают доходы и растут расходы жителей, говорится в статье. Правительства же реагируют на проблему срочными интервенциями и выплатами: Германия потратит еще 65 миллиардов евро (1,8 процента ВВП) на меры поддержки, Британия планирует выделить более ста миллиардов фунтов стерлингов (4,3 процента ВВП), а руководство ЕС не исключило введение потолка доходов для энергокомпаний."Пытаясь как можно скорее предпринять какие-то действия, правительства не должны отказываться от экономической логики и благоразумия", — пишет издание.Самая популярная тактика — заморозить цены на электроэнергию, как это сделала Франция. Такая мера помогает сдержать инфляцию, снизив нагрузку на Центробанки и снимая необходимость повысить ключевую ставку. Однако у этого решения есть колоссальные недостатки, предупредил The Economist.Ограничение цены не снижает спрос на энергию, что приводит к отсрочке важных реформ, а отменить лимиты впоследствии не получится по политическим причинам, подчеркнула редакция. Авторы призвали компенсировать населению счета за коммуналку наличными, а предприятиям выдавать госзаймы.Эти меры потребуют колоссальных расходов, их реализация обойдется Европе в 450 миллиардов евро, говорится в статье. Однако авторы предостерегли правительства от увеличения долговой нагрузки за счет новых займов."Увеличение дефицита во время инфляции вынудит центробанки еще больше поднимать учетные ставки, из-за чего государствам будет еще дороже обслуживать свои долги", — поясняется в материале.Издание призвало пойти на "правильные действия" в нынешней ситуации: ввести налоги на повышенные доходы для энергокомпаний, отказаться от спотовых цен на топливном рынке и стимулировать инвестиции в альтернативные источники.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220910/putin-1815818247.html

https://ria.ru/20220911/gaz-1815975780.html

https://ria.ru/20220909/germaniya-1815754718.html

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экономика, европа, германия, франция, евросоюз, morgan stanley , северный поток