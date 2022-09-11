17:43 11.09.2022 (обновлено: 17:54 11.09.2022)
Европейцев предупредили о скором банкротстве
Economist: неверная политика в энергетике ведет Европу к банкротству
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Европейские страны обанкротятся в ближайшие годы, если примут неправильные меры по выходу из энергетического кризиса, говорится в редакционной статье журнала The Economist.
После приостановки прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" цены на топливо подскочили на 30 процентов, отмечается в материале. При сохранении такого положения дел в течение года расходы ЕС на газ и электричество могут достичь 1,4 триллиона евро — в семь раз больше показателя последних лет. Такие данные привела инвестиционная корпорация Morgan Stanley.
На этом фоне энергетический кризис перерос в политический и экономический: по всей Европе останавливаются и разоряются предприятия, падают доходы и растут расходы жителей, говорится в статье. Правительства же реагируют на проблему срочными интервенциями и выплатами: Германия потратит еще 65 миллиардов евро (1,8 процента ВВП) на меры поддержки, Британия планирует выделить более ста миллиардов фунтов стерлингов (4,3 процента ВВП), а руководство ЕС не исключило введение потолка доходов для энергокомпаний.
"Пытаясь как можно скорее предпринять какие-то действия, правительства не должны отказываться от экономической логики и благоразумия", — пишет издание.
Самая популярная тактика — заморозить цены на электроэнергию, как это сделала Франция. Такая мера помогает сдержать инфляцию, снизив нагрузку на Центробанки и снимая необходимость повысить ключевую ставку. Однако у этого решения есть колоссальные недостатки, предупредил The Economist.
Ограничение цены не снижает спрос на энергию, что приводит к отсрочке важных реформ, а отменить лимиты впоследствии не получится по политическим причинам, подчеркнула редакция. Авторы призвали компенсировать населению счета за коммуналку наличными, а предприятиям выдавать госзаймы.
Эти меры потребуют колоссальных расходов, их реализация обойдется Европе в 450 миллиардов евро, говорится в статье. Однако авторы предостерегли правительства от увеличения долговой нагрузки за счет новых займов.
"Увеличение дефицита во время инфляции вынудит центробанки еще больше поднимать учетные ставки, из-за чего государствам будет еще дороже обслуживать свои долги", — поясняется в материале.
Издание призвало пойти на "правильные действия" в нынешней ситуации: ввести налоги на повышенные доходы для энергокомпаний, отказаться от спотовых цен на топливном рынке и стимулировать инвестиции в альтернативные источники.
"Если же действия будут неправильными, государства могут обанкротиться, а европейская электроэнергетика застрянет в прошлом", — подытожил The Economist.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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