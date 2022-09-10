https://ria.ru/20220910/zaes-1815813787.html
В Запорожской области обвинили Киев в провокации на ЗАЭС
В Запорожской области обвинили Киев в провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 10.09.2022
В Запорожской области обвинили Киев в провокации на ЗАЭС
Украинские власти пытаются специально создать проблемы для эксплуатации Запорожской АЭС, чтобы вывести ее из строя и добиться остановки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T07:41
2022-09-10T07:41
2022-09-10T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Украинские власти пытаются специально создать проблемы для эксплуатации Запорожской АЭС, чтобы вывести ее из строя и добиться остановки, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ранее он сообщил, что украинские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии из Запорожской АЭС и "намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть". При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что внешнее электроснабжение ЗАЭС повреждено, оператор рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора."С украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шел переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина. Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию", - сказал Рогов агентству.По его словам, киевские власти действуют по команде из Вашингтона, где выступают за остановку атомной станции.По его словам, сейчас Запорожская АЭС продолжает свою работу на максимально низких мощностях. По его словам, сейчас обсуждается вопрос о том, что делать дальше с атомной станцией. Есть несколько вариантов: продолжение генерации и консервация путем холодной остановки."Но даже консервация атомной станции не гарантирует повышения уровня безопасности, потому что на открытых площадках находится сухое хранилище отходов ядерного топлива", — добавил Рогов.
https://ria.ru/20220909/zaes-1815773364.html
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в мире, владимир рогов, рафаэль гросси, запорожье, киев, запорожская область, запорожская аэс, магатэ
В мире, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, Запорожье, Киев, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
07:41 10.09.2022 (обновлено: 07:44 10.09.2022)
В Запорожской области обвинили Киев в провокации на ЗАЭС
Член ГСА Запорожья Рогов обвинил Киев в попытках вывести из строя и остановить ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Украинские власти пытаются специально создать проблемы для эксплуатации Запорожской АЭС, чтобы вывести ее из строя и добиться остановки, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее он сообщил, что украинские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии из Запорожской АЭС и "намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть". При этом гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
заявлял, что внешнее электроснабжение ЗАЭС повреждено, оператор рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора.
"С украинской стороны специально пытаются создать проблемы для эксплуатации атомной станции, чтобы не шел переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, изнашивалась турбина. Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию", - сказал Рогов агентству.
По его словам, киевские власти действуют по команде из Вашингтона, где выступают за остановку атомной станции.
"Остановка Запорожской АЭС крайне невыгодна украинской экономике", — сказал Рогов.
По его словам, сейчас Запорожская АЭС продолжает свою работу на максимально низких мощностях.
"На данный момент работает лишь один энергоблок из шести, и то он задействован в пределах 12-15 процентов от своей проектной мощности", — отметил член ГСА.
По его словам, сейчас обсуждается вопрос о том, что делать дальше с атомной станцией. Есть несколько вариантов: продолжение генерации и консервация путем холодной остановки.
"Но даже консервация атомной станции не гарантирует повышения уровня безопасности, потому что на открытых площадках находится сухое хранилище отходов ядерного топлива", — добавил Рогов.