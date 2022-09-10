07:25 10.09.2022 (обновлено: 11:26 10.09.2022)
Власти Запорожья заявили, что Украина не принимает электроэнергию с ЗАЭС
Глава ГСА Запорожья Рогов: Украина в одностороннем порядке не принимает энергию с ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Киевские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть", — заявил он.
По его словам, сейчас электроэнергия подается на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей.
На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.