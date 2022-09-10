https://ria.ru/20220910/zaes-1815812903.html

Власти Запорожья заявили, что Украина не принимает электроэнергию с ЗАЭС

Власти Запорожья заявили, что Украина не принимает электроэнергию с ЗАЭС - РИА Новости, 10.09.2022

Власти Запорожья заявили, что Украина не принимает электроэнергию с ЗАЭС

Киевские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины, сообщил РИА Новости председатель движения... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T07:25

2022-09-10T07:25

2022-09-10T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Киевские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, сейчас электроэнергия подается на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей.На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя агентства.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220910/zaes-1815813787.html

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в мире, владимир рогов, украина, запорожье, запорожская область, запорожская аэс