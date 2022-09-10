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Во второй день голосования зафиксировали незначительные нарушения - РИА Новости, 10.09.2022
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Во второй день голосования зафиксировали незначительные нарушения
Во второй день голосования зафиксировали незначительные нарушения - РИА Новости, 10.09.2022
Во второй день голосования зафиксировали незначительные нарушения
Наблюдатели во второй день голосования на выборах в России фиксируют незначительные жалобы на нарушения, об этом они рассказали РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T23:26
2022-09-10T23:31
политика
александр брод
геленджик
россия
цик рф
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Наблюдатели во второй день голосования на выборах в России фиксируют незначительные жалобы на нарушения, об этом они рассказали РИА Новости.Второй день выборов проходит 10 сентября. Выборы различных уровней проходят в России с 9 до 11 сентября в рамках единого дня голосования, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.Проверка в ГеленджикеПо словам наблюдателей, серьезных нарушений ко второму дню выборов не обнаружено. Только одно предполагается в Геленджике, где похожие на заполненные бюллетени документы были изъяты у члена избиркома."Предположительно, у члена комиссии были изъяты документы, которые похожи на заполненные бюллетени. На месте работают правоохранительные органы. На данный момент нам известно, что решением краевой избирательной комиссии член комиссии отстранен от работы", - сказала исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова. По ее словам, ведется проверка факта нарушения избирательного законодательства.Она отметила, что НОМ взял эту ситуацию на контроль."На этом участке предстоит сверка бюллетеней. Будет разбирательство по факту подлинности найденных бюллетеней. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" взяла на контроль эту ситуацию", - добавила Булгакова.Председатель НОМ Александр Брод добавил, что заместитель председателя комиссии на время проверки отстранена от работы. Также Брод отметил, что на данном участке голосование "не прекращалось и проходит в штатном режиме".Обращение по поводу ситуации в Геленджике поступило в Общественную палату. Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Максим Григорьев обещал направить письмо с просьбой о проверке в ЦИК РФ.Другие обращения о нарушенияхРуководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев рассказал, что основные жалобы касались вопросов организации."Основные жалобы касались начала дня голосования... О допуске наблюдателя, например, в какое время можно прийти - ровно к открытию участка или раньше, за 15 минут. Естественно, они уже сейчас отработаны. Я думаю, что в последний день таких сообщений будет поступать уже значительно меньше. Их и так не так много по сравнению с другими выборами", - рассказал Коломойцев.Александр Брод в свою очередь отметил, что также жалобы касались незаконной агитации от партий."Сегодня сталкивались с несколькими фактами нарушений норм агитации: либо кто-то из представителей кандидатов вел ее в избирательном участке, либо в непосредственной близости избирательного участка были размещены агитационные материалы", - сказал он.По таким обращениям, по словам Брода, проводятся проверки."Голосование в регионах проходит без сбоев, отвечает уровню конкурентности избирательной кампании. По всем вопросам - будь то организационные, процедурные вопросы или нарушения - происходит оперативное реагирование избирательных комиссий на обращения общественных наблюдателей или общественных штабов, которые ведут мониторинг выборов", - добавил Брод.
https://ria.ru/20220910/vybory-1815928771.html
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политика, александр брод, геленджик, россия, цик рф, единый день голосования — 2022
Политика, Александр Брод, Геленджик, Россия, ЦИК РФ, Единый день голосования — 2022
23:26 10.09.2022 (обновлено: 23:31 10.09.2022)
 
Во второй день голосования зафиксировали незначительные нарушения

Наблюдатели во второй день голосования фиксировали незначительные жалобы на нарушения

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах депутатов в советы муниципальных образований в Москве
Женщина голосует на выборах депутатов в советы муниципальных образований в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Женщина голосует на выборах депутатов в советы муниципальных образований в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Наблюдатели во второй день голосования на выборах в России фиксируют незначительные жалобы на нарушения, об этом они рассказали РИА Новости.
Второй день выборов проходит 10 сентября. Выборы различных уровней проходят в России с 9 до 11 сентября в рамках единого дня голосования, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

Проверка в Геленджике

По словам наблюдателей, серьезных нарушений ко второму дню выборов не обнаружено. Только одно предполагается в Геленджике, где похожие на заполненные бюллетени документы были изъяты у члена избиркома.
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"Предположительно, у члена комиссии были изъяты документы, которые похожи на заполненные бюллетени. На месте работают правоохранительные органы. На данный момент нам известно, что решением краевой избирательной комиссии член комиссии отстранен от работы", - сказала исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова. По ее словам, ведется проверка факта нарушения избирательного законодательства.
Она отметила, что НОМ взял эту ситуацию на контроль.
"На этом участке предстоит сверка бюллетеней. Будет разбирательство по факту подлинности найденных бюллетеней. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" взяла на контроль эту ситуацию", - добавила Булгакова.
Председатель НОМ Александр Брод добавил, что заместитель председателя комиссии на время проверки отстранена от работы. Также Брод отметил, что на данном участке голосование "не прекращалось и проходит в штатном режиме".
Обращение по поводу ситуации в Геленджике поступило в Общественную палату. Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Максим Григорьев обещал направить письмо с просьбой о проверке в ЦИК РФ.

Другие обращения о нарушениях

Руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев рассказал, что основные жалобы касались вопросов организации.
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"Основные жалобы касались начала дня голосования... О допуске наблюдателя, например, в какое время можно прийти - ровно к открытию участка или раньше, за 15 минут. Естественно, они уже сейчас отработаны. Я думаю, что в последний день таких сообщений будет поступать уже значительно меньше. Их и так не так много по сравнению с другими выборами", - рассказал Коломойцев.
Александр Брод в свою очередь отметил, что также жалобы касались незаконной агитации от партий.
"Сегодня сталкивались с несколькими фактами нарушений норм агитации: либо кто-то из представителей кандидатов вел ее в избирательном участке, либо в непосредственной близости избирательного участка были размещены агитационные материалы", - сказал он.
По таким обращениям, по словам Брода, проводятся проверки.
"Голосование в регионах проходит без сбоев, отвечает уровню конкурентности избирательной кампании. По всем вопросам - будь то организационные, процедурные вопросы или нарушения - происходит оперативное реагирование избирательных комиссий на обращения общественных наблюдателей или общественных штабов, которые ведут мониторинг выборов", - добавил Брод.
Выборы в России
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

Избирательница изучает список кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального округа Гагаринский на избирательном участке №2151 в Москве
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве работает 3261 избирательный участок.

Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

Дистанционное электронное голосование
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

Люди регистрируются на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

Работа членов участковой избирательной комиссии на избирательном участке №686 в Тамбове
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует на избирательном участке No686 в Тамбове
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

Люди голосуют на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

Переносные урны для голосования на избирательном участке
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
 
ПолитикаАлександр БродГеленджикРоссияЦИК РФЕдиный день голосования — 2022
 
 
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