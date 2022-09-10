https://ria.ru/20220910/vybory-1815929194.html

Во второй день голосования зафиксировали незначительные нарушения

Во второй день голосования зафиксировали незначительные нарушения - РИА Новости, 10.09.2022

Во второй день голосования зафиксировали незначительные нарушения

Наблюдатели во второй день голосования на выборах в России фиксируют незначительные жалобы на нарушения, об этом они рассказали РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T23:26

2022-09-10T23:26

2022-09-10T23:31

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Наблюдатели во второй день голосования на выборах в России фиксируют незначительные жалобы на нарушения, об этом они рассказали РИА Новости.Второй день выборов проходит 10 сентября. Выборы различных уровней проходят в России с 9 до 11 сентября в рамках единого дня голосования, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.Проверка в ГеленджикеПо словам наблюдателей, серьезных нарушений ко второму дню выборов не обнаружено. Только одно предполагается в Геленджике, где похожие на заполненные бюллетени документы были изъяты у члена избиркома."Предположительно, у члена комиссии были изъяты документы, которые похожи на заполненные бюллетени. На месте работают правоохранительные органы. На данный момент нам известно, что решением краевой избирательной комиссии член комиссии отстранен от работы", - сказала исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова. По ее словам, ведется проверка факта нарушения избирательного законодательства.Она отметила, что НОМ взял эту ситуацию на контроль."На этом участке предстоит сверка бюллетеней. Будет разбирательство по факту подлинности найденных бюллетеней. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" взяла на контроль эту ситуацию", - добавила Булгакова.Председатель НОМ Александр Брод добавил, что заместитель председателя комиссии на время проверки отстранена от работы. Также Брод отметил, что на данном участке голосование "не прекращалось и проходит в штатном режиме".Обращение по поводу ситуации в Геленджике поступило в Общественную палату. Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Максим Григорьев обещал направить письмо с просьбой о проверке в ЦИК РФ.Другие обращения о нарушенияхРуководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев рассказал, что основные жалобы касались вопросов организации."Основные жалобы касались начала дня голосования... О допуске наблюдателя, например, в какое время можно прийти - ровно к открытию участка или раньше, за 15 минут. Естественно, они уже сейчас отработаны. Я думаю, что в последний день таких сообщений будет поступать уже значительно меньше. Их и так не так много по сравнению с другими выборами", - рассказал Коломойцев.Александр Брод в свою очередь отметил, что также жалобы касались незаконной агитации от партий."Сегодня сталкивались с несколькими фактами нарушений норм агитации: либо кто-то из представителей кандидатов вел ее в избирательном участке, либо в непосредственной близости избирательного участка были размещены агитационные материалы", - сказал он.По таким обращениям, по словам Брода, проводятся проверки."Голосование в регионах проходит без сбоев, отвечает уровню конкурентности избирательной кампании. По всем вопросам - будь то организационные, процедурные вопросы или нарушения - происходит оперативное реагирование избирательных комиссий на обращения общественных наблюдателей или общественных штабов, которые ведут мониторинг выборов", - добавил Брод.

https://ria.ru/20220910/vybory-1815928771.html

https://ria.ru/20220910/deg-1815908184.html

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политика, александр брод, геленджик, россия, цик рф, единый день голосования — 2022