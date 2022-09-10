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В Тамбовской области самая высокая явка на выборах губернаторов

В Тамбовской области самая высокая явка на выборах губернаторов - РИА Новости, 10.09.2022

В Тамбовской области самая высокая явка на выборах губернаторов

Самая высокая явка на выборах высшего должностного лица региона по итогам второго дня голосования - в Тамбовской области, 44,39% на 20.00 мск, на выборах... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T23:18

2022-09-10T23:18

2022-09-10T23:18

политика

тамбовская область

россия

саратовская область

единый день голосования — 2022

владимирская область

республика карелия

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Самая высокая явка на выборах высшего должностного лица региона по итогам второго дня голосования - в Тамбовской области, 44,39% на 20.00 мск, на выборах законодательных собраний субъектов - в Саратовской области, 38,02%, сообщается в Telegram-канале ЦИК.По информации Центризбиркома, явка на выборах глав регионов 10 сентября на 20.00 мск в Карелии составила 16,83%, в Удмуртии – 23,87%, во Владимирской области - 18,56%, Калининградской - 23,49%, Новгородской - 19,24%, Рязанской - 30,43%, Саратовской - 38,02%, Кировской - 16,20%, Томской - 13,25%. Лидер - Тамбовская область с явкой 44,39%, самая низкая явка - в Ярославской области, 13,13%.Явка на выборах законодательных собраний субъектов РФ составила 23,87% в Удмуртии, 37,82% в Краснодарском крае, в Пензенской области - 37,10%, Саратовской - 38,02%, Сахалинской - 19,51%, 34,78% - Республике Северная Осетия - Алания.По данным ЦИК, явка на выборах депутатов административных центров регионов составила 49,48% в Черкесске, 38,99% в Кызыле, 7,33% в Барнауле, в Курске - 11,52%, Пскове - 7,89%, 9,03% в Ярославле и 10,72% в Кирове.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего проходит около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

тамбовская область

россия

саратовская область

владимирская область

республика карелия

удмуртская республика (удмуртия)

калининградская область

новгородская область

рязанская область

кировская область

томская область

ярославская область

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