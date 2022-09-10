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В Удмуртии явка на выборах составила 23,87 процента

В Удмуртии явка на выборах составила 23,87 процента - РИА Новости, 10.09.2022

В Удмуртии явка на выборах составила 23,87 процента

Явка на выборах главы Удмуртии и регионального парламента во второй день голосования составила более 23 процентов, следует из документов ЦИК региона. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T22:16

2022-09-10T22:16

2022-09-10T22:16

политика

единый день голосования — 2022

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Удмуртии и регионального парламента во второй день голосования составила более 23 процентов, следует из документов ЦИК региона.В Удмуртии 9, 10 и 11 сентября проходит голосование на выборах главы республики и депутатов госсовета. Кроме того, в 14 районах региона проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В республике работает 1161 избирательный участок.Из документов ЦИК Удмуртии следует, что к 20.00 (19.00 мск) свои голоса на выборах на второй день голосования отдали 23,87% избирателей.

удмуртская республика (удмуртия)

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политика, единый день голосования — 2022, удмуртская республика (удмуртия)