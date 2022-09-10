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В Подмосковье явка на выборах составила 14,18 процента

В Подмосковье явка на выборах составила 14,18 процента - РИА Новости, 10.09.2022

В Подмосковье явка на выборах составила 14,18 процента

Явка избирателей на муниципальных выборах и выборах депутата в Мособлудуму по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2 во второй день голосования... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T21:53

2022-09-10T21:53

2022-09-10T21:53

политика

московская область (подмосковье)

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на муниципальных выборах и выборах депутата в Мособлудуму по Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2 во второй день голосования составила 14,18%, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома."По состоянию на 20:00 явка избирателей составила 14,18%", - говорится в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что по состоянию на 15:00 10 сентября в Московской области проголосовало 67 842 избирателя, что составляет 10,03 % от численности избирателей.

московская область (подмосковье)

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политика, московская область (подмосковье), единый день голосования — 2022