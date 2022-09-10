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В Москве явка на выборах составила 25,5 процента

В Москве явка на выборах составила 25,5 процента - РИА Новости, 10.09.2022

В Москве явка на выборах составила 25,5 процента

В Москве явка во второй день муниципальных выборов составила 25,5 процента, сообщил Штаб по наблюдению за выборами в столице в 2022 году в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T21:18

2022-09-10T21:18

2022-09-10T22:32

политика

дмитрий реут

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мосгоризбирком

единый день голосования — 2022

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Москве явка во второй день муниципальных выборов составила 25,5 процента, сообщил Штаб по наблюдению за выборами в столице в 2022 году в Telegram-канале.Он добавил, что в онлайн-голосовании приняли участие 1 444 952 москвича.Выборы различных уровней проходят в России в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В некоторых регионах, включая столицу, можно принимать участие в голосовании электронно. В Москве в этом году выборы пройдут в 125 из 146 муниципальных образований, избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

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политика, дмитрий реут , москва, мосгоризбирком, единый день голосования — 2022, россия