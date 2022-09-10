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Во Владимирской области явка на выборах составила 18,56 процента

Во Владимирской области явка на выборах составила 18,56 процента - РИА Новости, 10.09.2022

Во Владимирской области явка на выборах составила 18,56 процента

Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области за два дня голосования составила 18,56%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T21:15

2022-09-10T21:15

2022-09-10T21:15

политика

александр авдеев (дипломат)

владимир путин

владимир сипягин

владимирская область

россия

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лдпр

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РЯЗАНЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области за два дня голосования составила 18,56%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование в регионе проводится 9-11 сентября с 8.00 до 20.00. Зарегистрировано пять кандидатов в губернаторы: временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев от "Единой России", Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергей Корнишов от ЛДПР, Антон Сидорко от КПРФ и Александр Субботин от "Партии роста"."В 20.00 во Владимирской области закрылись избирательные участки, завершился второй день голосования на досрочных выборах Губернатора региона и выборах в органы местного самоуправления. По состоянию на 20.00 на досрочных выборах Губернатора Владимирской области проголосовал 202 451 избиратель, или 18,56%", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.Отмечается, что на избирательных участках в регионе в субботу работали 1292 наблюдателя, 917 из них были направлены кандидатами, зарегистрированными на губернаторских и местных выборах, 375 - областной общественной палатой.Предыдущие выборы губернатора Владимирской области прошли в сентябре 2018 года в два тура, голосование на каждом из них проходило в один день. Итоговая явка избирателей тогда составила в первом туре 32,96%, во втором - 38,29%.В октябре прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который решил перейти в Госдуму, и назначил врио главы региона Александра Авдеева.

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политика, александр авдеев (дипломат), владимир путин, владимир сипягин, владимирская область, россия, единая россия, лдпр, партия роста, единый день голосования — 2022