https://ria.ru/20220910/vybory-1815915905.html

В Тамбовской области явка на выборах составила почти 45 процентов

В Тамбовской области явка на выборах составила почти 45 процентов - РИА Новости, 10.09.2022

В Тамбовской области явка на выборах составила почти 45 процентов

Почти 45% избирателей проголосовали в Тамбовской области по данным на 20.00, сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии Тамбовской области. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T21:11

2022-09-10T21:11

2022-09-10T21:11

политика

максим егоров

олег морозов

павел плотников

тамбовская область

единая россия

лдпр

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815844828_0:275:3072:2002_1920x0_80_0_0_50282bb55eda1bb4727e120dbf060b20.jpg

ТАМБОВ, 10 сен - РИА Новости. Почти 45% избирателей проголосовали в Тамбовской области по данным на 20.00, сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии Тамбовской области.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области проходят в регионе с 9 по 11 сентября."Явка избирателей во второй день голосования, 10 сентября, на 20.00 составила 44,39%", - сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии Тамбовской области.В досрочных выборах губернатора Тамбовской области участвуют пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".По данным центральной избирательной комиссии, в первый день голосования явка составила 26,21% избирателей.

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, максим егоров, олег морозов, павел плотников, тамбовская область, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2022