https://ria.ru/20220910/vybory-1815910913.html
На выборах будет повышенная явка в третий день, считают эксперты
На выборах будет повышенная явка в третий день, считают эксперты - РИА Новости, 10.09.2022
На выборах будет повышенная явка в третий день, считают эксперты
Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают штатной явку в первые дни выборов в РФ и ждут повышенной активности избирателей в третий - основной день выборов - 11... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T20:29
2022-09-10T20:29
2022-09-10T20:29
политика
сергей щукин
россия
москва
тамбовская область
цик рф
институт региональных проблем
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают штатной явку в первые дни выборов в РФ и ждут повышенной активности избирателей в третий - основной день выборов - 11 сентября.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.По данным ЦИК РФ, на 15.00 мск самая высокая явка на выборах губернаторов наблюдалась в Тамбовской области (36,6%), самая низкая - в Томской области (10,38%), на выборах законодательных собраний самая высокая явка была в Пензенской (30,75%) и Саратовской (30,47%) областях, на муниципальных выборах на первом месте по явке избирателей город Черкесск (39,3%), самая низкая активность в Барнауле - 6,14%.Штатная явкаШтатная явка избирателей наблюдается на участках в ходе голосования на выборах в субъектах РФ, обозначил политический эксперт Сергей Щукин."Явка вполне себе в штатном режиме. Есть аномальная явка по каким-то конкретным небольшим муниципальным образованиям, но в принципе в среднем по регионам она достаточно штатная для второго дня", - отметил эксперт.Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян также подчеркнул, что по явке наблюдаются показатели не ниже, чем в прошлые годы."Пока по явке мы видим цифры не хуже, чем в 2017 году на разных выборах в Единый день голосования. То есть у нас нет какого-то разочарования или ожидания от выборного процесса - у нас в рабочем порядке", - сообщил Кирьян.В третий день голосования - воскресенье - явка избирателей может быть высокой, считает политтехнолог Петр Быстров. По его словам, наплыв избирателей в участки в этот день может быть выше, чем за два предыдущие дня вместе взятые."Я думаю, что в воскресенье, конечно, будет голосовать людей не меньше, чем за эти два дня. Все-таки есть определенные традиции электоральные. Но и пожилые люди, в первую очередь, придут в воскресенье", - сообщил политтехнолог."И я думаю, явка будет достаточно большой, поэтому, наверное, голосование за эти два дня где-то будет сопоставимо с голосованием за один воскресный день", - добавил Быстров.ДЭГ для Москвы и регионовПри этом Быстров отметил, что на явку избирателей влияет и дистанционное электронное голосование (ДЭГ), благодаря которому в выборах могут участвовать и те, кто находится на даче, в отпуске или по некоторым причинам не могут прийти на участок."Поэтому возможно то применение дистанционного голосования, такое достаточно массовое в этом году, оно несколько повысит явки в этом году", - поделился Быстров.Между тем, в этому году в ряде регионов впервые применяется дистанционное электронное голосование. По словам экспертов, для отдельных субъектов это новация, поэтому и избирателей по онлайн-голосованию может быть меньше, чем, например, в Москве."Если брать провинцию, то это все-таки еще такая новация будущего. Безусловно, она придет, но пока это все-таки московская тема", - отметил Щукин.
https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html
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политика, сергей щукин, россия, москва, тамбовская область, цик рф, институт региональных проблем, единый день голосования — 2022
Политика, Сергей Щукин, Россия, Москва, Тамбовская область, ЦИК РФ, Институт региональных проблем, Единый день голосования — 2022
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают штатной явку в первые дни выборов в РФ и ждут повышенной активности избирателей в третий - основной день выборов - 11 сентября.
Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
По данным ЦИК РФ
, на 15.00 мск самая высокая явка на выборах губернаторов наблюдалась в Тамбовской области
(36,6%), самая низкая - в Томской области
(10,38%), на выборах законодательных собраний самая высокая явка была в Пензенской (30,75%) и Саратовской (30,47%) областях, на муниципальных выборах на первом месте по явке избирателей город Черкесск
(39,3%), самая низкая активность в Барнауле
- 6,14%.
Штатная явка избирателей наблюдается на участках в ходе голосования на выборах в субъектах РФ, обозначил политический эксперт Сергей Щукин
.
"Явка вполне себе в штатном режиме. Есть аномальная явка по каким-то конкретным небольшим муниципальным образованиям, но в принципе в среднем по регионам она достаточно штатная для второго дня", - отметил эксперт.
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем
Петр Кирьян также подчеркнул, что по явке наблюдаются показатели не ниже, чем в прошлые годы.
"Пока по явке мы видим цифры не хуже, чем в 2017 году на разных выборах в Единый день голосования. То есть у нас нет какого-то разочарования или ожидания от выборного процесса - у нас в рабочем порядке", - сообщил Кирьян.
В третий день голосования - воскресенье - явка избирателей может быть высокой, считает политтехнолог Петр Быстров. По его словам, наплыв избирателей в участки в этот день может быть выше, чем за два предыдущие дня вместе взятые.
"Я думаю, что в воскресенье, конечно, будет голосовать людей не меньше, чем за эти два дня. Все-таки есть определенные традиции электоральные. Но и пожилые люди, в первую очередь, придут в воскресенье", - сообщил политтехнолог.
"И я думаю, явка будет достаточно большой, поэтому, наверное, голосование за эти два дня где-то будет сопоставимо с голосованием за один воскресный день", - добавил Быстров.
ДЭГ для Москвы и регионов
При этом Быстров отметил, что на явку избирателей влияет и дистанционное электронное голосование (ДЭГ), благодаря которому в выборах могут участвовать и те, кто находится на даче, в отпуске или по некоторым причинам не могут прийти на участок.
"Поэтому возможно то применение дистанционного голосования, такое достаточно массовое в этом году, оно несколько повысит явки в этом году", - поделился Быстров.
Между тем, в этому году в ряде регионов впервые применяется дистанционное электронное голосование. По словам экспертов, для отдельных субъектов это новация, поэтому и избирателей по онлайн-голосованию может быть меньше, чем, например, в Москве.
"Если брать провинцию, то это все-таки еще такая новация будущего. Безусловно, она придет, но пока это все-таки московская тема", - отметил Щукин.
Выборы в России
1 из 12
В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.
2 из 12
Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.
3 из 12
Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.
4 из 12
Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.
5 из 12
В Москве работает 3261 избирательный участок.
6 из 12
Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.
7 из 12
Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.
8 из 12
Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.
9 из 12
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.
10 из 12
Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.
На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.
11 из 12
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
12 из 12
Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.
1 из 12
В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.
2 из 12
Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.
3 из 12
Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.
4 из 12
Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.
5 из 12
В Москве работает 3261 избирательный участок.
6 из 12
Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.
7 из 12
Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.
8 из 12
Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.
9 из 12
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.
10 из 12
Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.
На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.
11 из 12
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
12 из 12
Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.