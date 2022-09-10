https://ria.ru/20220910/vybory-1815910913.html

На выборах будет повышенная явка в третий день, считают эксперты

На выборах будет повышенная явка в третий день, считают эксперты - РИА Новости, 10.09.2022

На выборах будет повышенная явка в третий день, считают эксперты

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают штатной явку в первые дни выборов в РФ и ждут повышенной активности избирателей в третий - основной день выборов - 11... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T20:29

2022-09-10T20:29

2022-09-10T20:29

политика

сергей щукин

россия

москва

тамбовская область

цик рф

институт региональных проблем

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815841580_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_f4e2ac995d14c43d903b5e3c084e0877.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают штатной явку в первые дни выборов в РФ и ждут повышенной активности избирателей в третий - основной день выборов - 11 сентября.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.По данным ЦИК РФ, на 15.00 мск самая высокая явка на выборах губернаторов наблюдалась в Тамбовской области (36,6%), самая низкая - в Томской области (10,38%), на выборах законодательных собраний самая высокая явка была в Пензенской (30,75%) и Саратовской (30,47%) областях, на муниципальных выборах на первом месте по явке избирателей город Черкесск (39,3%), самая низкая активность в Барнауле - 6,14%.Штатная явкаШтатная явка избирателей наблюдается на участках в ходе голосования на выборах в субъектах РФ, обозначил политический эксперт Сергей Щукин."Явка вполне себе в штатном режиме. Есть аномальная явка по каким-то конкретным небольшим муниципальным образованиям, но в принципе в среднем по регионам она достаточно штатная для второго дня", - отметил эксперт.Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян также подчеркнул, что по явке наблюдаются показатели не ниже, чем в прошлые годы."Пока по явке мы видим цифры не хуже, чем в 2017 году на разных выборах в Единый день голосования. То есть у нас нет какого-то разочарования или ожидания от выборного процесса - у нас в рабочем порядке", - сообщил Кирьян.В третий день голосования - воскресенье - явка избирателей может быть высокой, считает политтехнолог Петр Быстров. По его словам, наплыв избирателей в участки в этот день может быть выше, чем за два предыдущие дня вместе взятые."Я думаю, что в воскресенье, конечно, будет голосовать людей не меньше, чем за эти два дня. Все-таки есть определенные традиции электоральные. Но и пожилые люди, в первую очередь, придут в воскресенье", - сообщил политтехнолог."И я думаю, явка будет достаточно большой, поэтому, наверное, голосование за эти два дня где-то будет сопоставимо с голосованием за один воскресный день", - добавил Быстров.ДЭГ для Москвы и регионовПри этом Быстров отметил, что на явку избирателей влияет и дистанционное электронное голосование (ДЭГ), благодаря которому в выборах могут участвовать и те, кто находится на даче, в отпуске или по некоторым причинам не могут прийти на участок."Поэтому возможно то применение дистанционного голосования, такое достаточно массовое в этом году, оно несколько повысит явки в этом году", - поделился Быстров.Между тем, в этому году в ряде регионов впервые применяется дистанционное электронное голосование. По словам экспертов, для отдельных субъектов это новация, поэтому и избирателей по онлайн-голосованию может быть меньше, чем, например, в Москве."Если брать провинцию, то это все-таки еще такая новация будущего. Безусловно, она придет, но пока это все-таки московская тема", - отметил Щукин.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html

https://ria.ru/20220910/golosovanie-1815900982.html

россия

москва

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сергей щукин, россия, москва, тамбовская область, цик рф, институт региональных проблем, единый день голосования — 2022