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Явка избирателей на выборах в Тамбовской области превысила 36 процентов

Явка избирателей на выборах в Тамбовской области превысила 36 процентов - РИА Новости, 10.09.2022

Явка избирателей на выборах в Тамбовской области превысила 36 процентов

Больше 36% избирателей проголосовали в Тамбовской области по данным на 15.00, сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии Тамбовской области. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:29

2022-09-10T17:29

2022-09-10T17:29

политика

тамбовская область

единый день голосования — 2022

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ТАМБОВ, 10 сен - РИА Новости. Больше 36% избирателей проголосовали в Тамбовской области по данным на 15.00, сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии Тамбовской области.Досрочные выборы губернатора Тамбовской области проходят в регионе с 9 по 11 сентября."Явка избирателей во второй день голосования, 10 сентября, на 15.00 составила 36,6%", - сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии Тамбовской области.В досрочных выборах губернатора Тамбовской области участвуют пять кандидатов. Это врио главы области Максим Егоров от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Олег Морозов от ЛДПР, Павел Плотников от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду", Сергей Малинкович от "Коммунистов России".По данным центральной избирательной комиссии, в первый день голосования явка составила 26,21% избирателей.

тамбовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, тамбовская область, единый день голосования — 2022