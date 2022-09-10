https://ria.ru/20220910/vybory-1815884475.html

В Подмосковье явка на муниципальных выборах составила 10,03 процента

В Подмосковье явка на муниципальных выборах составила 10,03 процента - РИА Новости, 10.09.2022

В Подмосковье явка на муниципальных выборах составила 10,03 процента

Текущая явка на выборах органов местного самоуправления, довыборов депутата в Мособлдуму по Воскресенскому одномандатному округу 2 в Московской области... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:23

2022-09-10T17:23

2022-09-10T17:23

политика

московская область (подмосковье)

воскресенск

ступино

московская областная дума

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Текущая явка на выборах органов местного самоуправления, довыборов депутата в Мособлдуму по Воскресенскому одномандатному округу 2 в Московской области составляет 10,03%, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома."По состоянию на 15:00 в Московской области проголосовало 67 842 избирателя, что составляет 10,03 % от численности избирателей", - говорится в Telegram-канале ведомства.Как рассказали в Мособлизбиркоме, в ходе проведения голосования поступила одна жалоба в УИК 162 (Воскресенск) о недопуске наблюдателя от СР."В удовлетворении жалобы отказано так как наблюдатель не обладает активным избирательным правом в Московской области, соответственно не может исполнять полномочия наблюдателя" - подчеркнули в ведомстве.В Подмосковье проходят выборы депутата в Мособлдуму по Воскресенскому одномандатному округу 2 день и муниципальные выборы депутатов в Советы депутатов в городских округах – Ступино, Павловский Посад, Клин, Наро-Фоминск, Шаховская, а также в Рузском городском округе.Всего на территории Московской области в данный момент работает 515 избирательных комиссий.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815466125.html

московская область (подмосковье)

воскресенск

ступино

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политика, московская область (подмосковье), воскресенск, ступино, московская областная дума, единый день голосования — 2022