https://ria.ru/20220910/vybory-1815881629.html

Наблюдатели не выявили крупных нарушений на российских выборах

Наблюдатели не выявили крупных нарушений на российских выборах - РИА Новости, 10.09.2022

Наблюдатели не выявили крупных нарушений на российских выборах

Крупных нарушений во второй день голосования на выборах в РФ не наблюдается, но есть особености с использованием новых технологий на выборах в Москве, при этом... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T17:06

2022-09-10T17:06

2022-09-10T17:23

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единый день голосования — 2022

голосование

выборы

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Крупных нарушений во второй день голосования на выборах в РФ не наблюдается, но есть особености с использованием новых технологий на выборах в Москве, при этом проблемы, возникающие на участках, устраняются, и голосование не прерывается, рассказали РИА Новости опрошенные наблюдатели.Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.Пиковые сбоиКрупных нарушений к полудню второго дня голосования на выборах РФ не наблюдается, но, например, в Москве тестируется электронный список избирателей, и система может временно зависать из-за наплыва избирателей, что не является нарушением, рассказал руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев."В целом, по стране особых нарушений нет, есть особенности голосования. Например, в Москве тестируется электронный список избирателей, и в пиковое время, когда идет большой наплыв, наблюдается зависание системы, то есть не сразу избиратели могут проголосовать, надо ждать пока система грузится. Но это не нарушение, это особенность", - сказал Коломойцев.Он отметил, что такие сбои - привычная ситуация при тестировании новой системы."Еще есть сообщения, что при (дистанционном электронном голосовании - ред.) ДЭГ наблюдаются всплески определенные, идут пиковые всплески голосования, но надо тоже разбираться, почему в данное время наблюдается всплеск", - добавил Коломойцев.Эксперт предположил, что, скорее всего, такие всплески тоже связаны с временными рамками, но такие ситуации будут разбираться уже после выборов.На участках голосование проходит в спокойной обстановке, но в некоторых случаях возникают вопросы избирателей по электронной системе регистрации."Во-первых, новая система электронная, к которой избиратель еще не привык. Раньше были книги, подходили регистрировались в книгах и выдавался бюллетень, сейчас это все электронно. Некоторые избиратели не понимают, они не знали об этом, не сразу бывает возможность зарегистрироваться в пиковое время, из-за зависаний некоторое время надо подождать, но в целом это не является нарушением, и все идет нормально", - отметил Коломойцев.По его словам, сообщения о небольших нарушениях поступают."Но они не носят тот характер, по которому можно говорить, что это какие-то большие и злостные нарушения", - подчеркнул Коломойцев.Провокации от кандидатов и партийПроблемы, которые возникают на участках, устраняются, и голосование не прерывается, сообщила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова."На карту сообщений НОМ поступило на текущий момент 13 398 информационных сообщений. Также мы фиксируем 16 фейковых сообщений, в 17 случаях у нас проблема решена при корректных действиях общественных наблюдателей на избирательных участках по недопущению нарушений избирательного законодательства", - рассказала Булгакова.По ее данным, в двух случаях было зафиксировано нарушение избирательного законодательства, связанного с незаконной агитацией."При этом проблемы текущие уже устранены, голосование продолжается в штатном режиме", - подчеркнула Булгакова.Также она отметила, что "продолжаются провокационные действия" со стороны представителей одной из политических партий в Краснодарском крае."Так, появилось сообщение, что на УИК 2227 не опечатано место хранения сейф-пакетов. По полученным данным наблюдателя мы выяснили, что кандидат пришел на участок и механически сам произвольно оторвал опечатанную пломбу на сейфе", - сообщила эксперт и добавила, что на место прибыла полиция и был составлен акт, после чего сейф был снова опечатан уже в присутствии полиции.

https://ria.ru/20220910/vybory-1815835392.html

https://ria.ru/20220910/vybory-1815874601.html

https://ria.ru/20220910/vybory-1815850964.html

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политика, россия, москва, краснодарский край, единый день голосования — 2022, голосование, выборы