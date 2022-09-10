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Наблюдатели не выявили крупных нарушений на российских выборах - РИА Новости, 10.09.2022
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Наблюдатели не выявили крупных нарушений на российских выборах
Наблюдатели не выявили крупных нарушений на российских выборах - РИА Новости, 10.09.2022
Наблюдатели не выявили крупных нарушений на российских выборах
Крупных нарушений во второй день голосования на выборах в РФ не наблюдается, но есть особености с использованием новых технологий на выборах в Москве, при этом... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:06
2022-09-10T17:23
политика
россия
москва
краснодарский край
единый день голосования — 2022
голосование
выборы
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Крупных нарушений во второй день голосования на выборах в РФ не наблюдается, но есть особености с использованием новых технологий на выборах в Москве, при этом проблемы, возникающие на участках, устраняются, и голосование не прерывается, рассказали РИА Новости опрошенные наблюдатели.Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.Пиковые сбоиКрупных нарушений к полудню второго дня голосования на выборах РФ не наблюдается, но, например, в Москве тестируется электронный список избирателей, и система может временно зависать из-за наплыва избирателей, что не является нарушением, рассказал руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев."В целом, по стране особых нарушений нет, есть особенности голосования. Например, в Москве тестируется электронный список избирателей, и в пиковое время, когда идет большой наплыв, наблюдается зависание системы, то есть не сразу избиратели могут проголосовать, надо ждать пока система грузится. Но это не нарушение, это особенность", - сказал Коломойцев.Он отметил, что такие сбои - привычная ситуация при тестировании новой системы."Еще есть сообщения, что при (дистанционном электронном голосовании - ред.) ДЭГ наблюдаются всплески определенные, идут пиковые всплески голосования, но надо тоже разбираться, почему в данное время наблюдается всплеск", - добавил Коломойцев.Эксперт предположил, что, скорее всего, такие всплески тоже связаны с временными рамками, но такие ситуации будут разбираться уже после выборов.На участках голосование проходит в спокойной обстановке, но в некоторых случаях возникают вопросы избирателей по электронной системе регистрации."Во-первых, новая система электронная, к которой избиратель еще не привык. Раньше были книги, подходили регистрировались в книгах и выдавался бюллетень, сейчас это все электронно. Некоторые избиратели не понимают, они не знали об этом, не сразу бывает возможность зарегистрироваться в пиковое время, из-за зависаний некоторое время надо подождать, но в целом это не является нарушением, и все идет нормально", - отметил Коломойцев.По его словам, сообщения о небольших нарушениях поступают."Но они не носят тот характер, по которому можно говорить, что это какие-то большие и злостные нарушения", - подчеркнул Коломойцев.Провокации от кандидатов и партийПроблемы, которые возникают на участках, устраняются, и голосование не прерывается, сообщила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова."На карту сообщений НОМ поступило на текущий момент 13 398 информационных сообщений. Также мы фиксируем 16 фейковых сообщений, в 17 случаях у нас проблема решена при корректных действиях общественных наблюдателей на избирательных участках по недопущению нарушений избирательного законодательства", - рассказала Булгакова.По ее данным, в двух случаях было зафиксировано нарушение избирательного законодательства, связанного с незаконной агитацией."При этом проблемы текущие уже устранены, голосование продолжается в штатном режиме", - подчеркнула Булгакова.Также она отметила, что "продолжаются провокационные действия" со стороны представителей одной из политических партий в Краснодарском крае."Так, появилось сообщение, что на УИК 2227 не опечатано место хранения сейф-пакетов. По полученным данным наблюдателя мы выяснили, что кандидат пришел на участок и механически сам произвольно оторвал опечатанную пломбу на сейфе", - сообщила эксперт и добавила, что на место прибыла полиция и был составлен акт, после чего сейф был снова опечатан уже в присутствии полиции.
https://ria.ru/20220910/vybory-1815835392.html
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политика, россия, москва, краснодарский край, единый день голосования — 2022, голосование, выборы
Политика, Россия, Москва, Краснодарский край, Единый день голосования — 2022, Голосование, Выборы
17:06 10.09.2022 (обновлено: 17:23 10.09.2022)
 
Наблюдатели не выявили крупных нарушений на российских выборах

Наблюдатели о выборах: крупных нарушений нет, но есть особенности новых технологий

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭкран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Крупных нарушений во второй день голосования на выборах в РФ не наблюдается, но есть особености с использованием новых технологий на выборах в Москве, при этом проблемы, возникающие на участках, устраняются, и голосование не прерывается, рассказали РИА Новости опрошенные наблюдатели.
Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 11:46
На выборах в Москве 1,15 миллиона человек проголосовали онлайн

Пиковые сбои

Крупных нарушений к полудню второго дня голосования на выборах РФ не наблюдается, но, например, в Москве тестируется электронный список избирателей, и система может временно зависать из-за наплыва избирателей, что не является нарушением, рассказал руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев.
"В целом, по стране особых нарушений нет, есть особенности голосования. Например, в Москве тестируется электронный список избирателей, и в пиковое время, когда идет большой наплыв, наблюдается зависание системы, то есть не сразу избиратели могут проголосовать, надо ждать пока система грузится. Но это не нарушение, это особенность", - сказал Коломойцев.
Он отметил, что такие сбои - привычная ситуация при тестировании новой системы.
На избирательном участке №137 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 16:26
В Москве явка на муниципальных выборах составила 22,5 процента
"Еще есть сообщения, что при (дистанционном электронном голосовании - ред.) ДЭГ наблюдаются всплески определенные, идут пиковые всплески голосования, но надо тоже разбираться, почему в данное время наблюдается всплеск", - добавил Коломойцев.
Эксперт предположил, что, скорее всего, такие всплески тоже связаны с временными рамками, но такие ситуации будут разбираться уже после выборов.
На участках голосование проходит в спокойной обстановке, но в некоторых случаях возникают вопросы избирателей по электронной системе регистрации.
"Во-первых, новая система электронная, к которой избиратель еще не привык. Раньше были книги, подходили регистрировались в книгах и выдавался бюллетень, сейчас это все электронно. Некоторые избиратели не понимают, они не знали об этом, не сразу бывает возможность зарегистрироваться в пиковое время, из-за зависаний некоторое время надо подождать, но в целом это не является нарушением, и все идет нормально", - отметил Коломойцев.
По его словам, сообщения о небольших нарушениях поступают.
"Но они не носят тот характер, по которому можно говорить, что это какие-то большие и злостные нарушения", - подчеркнул Коломойцев.
Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
Вчера, 13:34
На выборах видеонаблюдение применяется в 51 субъекте, заявил ЦИК

Провокации от кандидатов и партий

Проблемы, которые возникают на участках, устраняются, и голосование не прерывается, сообщила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.
"На карту сообщений НОМ поступило на текущий момент 13 398 информационных сообщений. Также мы фиксируем 16 фейковых сообщений, в 17 случаях у нас проблема решена при корректных действиях общественных наблюдателей на избирательных участках по недопущению нарушений избирательного законодательства", - рассказала Булгакова.
По ее данным, в двух случаях было зафиксировано нарушение избирательного законодательства, связанного с незаконной агитацией.
"При этом проблемы текущие уже устранены, голосование продолжается в штатном режиме", - подчеркнула Булгакова.
Также она отметила, что "продолжаются провокационные действия" со стороны представителей одной из политических партий в Краснодарском крае.
"Так, появилось сообщение, что на УИК 2227 не опечатано место хранения сейф-пакетов. По полученным данным наблюдателя мы выяснили, что кандидат пришел на участок и механически сам произвольно оторвал опечатанную пломбу на сейфе", - сообщила эксперт и добавила, что на место прибыла полиция и был составлен акт, после чего сейф был снова опечатан уже в присутствии полиции.
Выборы в России
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

Избирательница изучает список кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального округа Гагаринский на избирательном участке №2151 в Москве
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве работает 3261 избирательный участок.

Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

Дистанционное электронное голосование
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

Люди регистрируются на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

Работа членов участковой избирательной комиссии на избирательном участке №686 в Тамбове
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует на избирательном участке No686 в Тамбове
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

Люди голосуют на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

Переносные урны для голосования на избирательном участке
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
 
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