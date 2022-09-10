https://ria.ru/20220910/vybory-1815881629.html
Наблюдатели не выявили крупных нарушений на российских выборах
Наблюдатели не выявили крупных нарушений на российских выборах - РИА Новости, 10.09.2022
Наблюдатели не выявили крупных нарушений на российских выборах
Крупных нарушений во второй день голосования на выборах в РФ не наблюдается, но есть особености с использованием новых технологий на выборах в Москве, при этом... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T17:06
2022-09-10T17:06
2022-09-10T17:23
политика
россия
москва
краснодарский край
единый день голосования — 2022
голосование
выборы
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Крупных нарушений во второй день голосования на выборах в РФ не наблюдается, но есть особености с использованием новых технологий на выборах в Москве, при этом проблемы, возникающие на участках, устраняются, и голосование не прерывается, рассказали РИА Новости опрошенные наблюдатели.Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.Пиковые сбоиКрупных нарушений к полудню второго дня голосования на выборах РФ не наблюдается, но, например, в Москве тестируется электронный список избирателей, и система может временно зависать из-за наплыва избирателей, что не является нарушением, рассказал руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев."В целом, по стране особых нарушений нет, есть особенности голосования. Например, в Москве тестируется электронный список избирателей, и в пиковое время, когда идет большой наплыв, наблюдается зависание системы, то есть не сразу избиратели могут проголосовать, надо ждать пока система грузится. Но это не нарушение, это особенность", - сказал Коломойцев.Он отметил, что такие сбои - привычная ситуация при тестировании новой системы."Еще есть сообщения, что при (дистанционном электронном голосовании - ред.) ДЭГ наблюдаются всплески определенные, идут пиковые всплески голосования, но надо тоже разбираться, почему в данное время наблюдается всплеск", - добавил Коломойцев.Эксперт предположил, что, скорее всего, такие всплески тоже связаны с временными рамками, но такие ситуации будут разбираться уже после выборов.На участках голосование проходит в спокойной обстановке, но в некоторых случаях возникают вопросы избирателей по электронной системе регистрации."Во-первых, новая система электронная, к которой избиратель еще не привык. Раньше были книги, подходили регистрировались в книгах и выдавался бюллетень, сейчас это все электронно. Некоторые избиратели не понимают, они не знали об этом, не сразу бывает возможность зарегистрироваться в пиковое время, из-за зависаний некоторое время надо подождать, но в целом это не является нарушением, и все идет нормально", - отметил Коломойцев.По его словам, сообщения о небольших нарушениях поступают."Но они не носят тот характер, по которому можно говорить, что это какие-то большие и злостные нарушения", - подчеркнул Коломойцев.Провокации от кандидатов и партийПроблемы, которые возникают на участках, устраняются, и голосование не прерывается, сообщила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова."На карту сообщений НОМ поступило на текущий момент 13 398 информационных сообщений. Также мы фиксируем 16 фейковых сообщений, в 17 случаях у нас проблема решена при корректных действиях общественных наблюдателей на избирательных участках по недопущению нарушений избирательного законодательства", - рассказала Булгакова.По ее данным, в двух случаях было зафиксировано нарушение избирательного законодательства, связанного с незаконной агитацией."При этом проблемы текущие уже устранены, голосование продолжается в штатном режиме", - подчеркнула Булгакова.Также она отметила, что "продолжаются провокационные действия" со стороны представителей одной из политических партий в Краснодарском крае."Так, появилось сообщение, что на УИК 2227 не опечатано место хранения сейф-пакетов. По полученным данным наблюдателя мы выяснили, что кандидат пришел на участок и механически сам произвольно оторвал опечатанную пломбу на сейфе", - сообщила эксперт и добавила, что на место прибыла полиция и был составлен акт, после чего сейф был снова опечатан уже в присутствии полиции.
https://ria.ru/20220910/vybory-1815835392.html
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политика, россия, москва, краснодарский край, единый день голосования — 2022, голосование, выборы
Политика, Россия, Москва, Краснодарский край, Единый день голосования — 2022, Голосование, Выборы
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Крупных нарушений во второй день голосования на выборах в РФ не наблюдается, но есть особености с использованием новых технологий на выборах в Москве, при этом проблемы, возникающие на участках, устраняются, и голосование не прерывается, рассказали РИА Новости опрошенные наблюдатели.
Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдет около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.
Крупных нарушений к полудню второго дня голосования на выборах РФ не наблюдается, но, например, в Москве тестируется электронный список избирателей, и система может временно зависать из-за наплыва избирателей, что не является нарушением, рассказал руководитель мониторингово-экспертного центра "Группа 32" Роман Коломойцев.
"В целом, по стране особых нарушений нет, есть особенности голосования. Например, в Москве тестируется электронный список избирателей, и в пиковое время, когда идет большой наплыв, наблюдается зависание системы, то есть не сразу избиратели могут проголосовать, надо ждать пока система грузится. Но это не нарушение, это особенность", - сказал Коломойцев.
Он отметил, что такие сбои - привычная ситуация при тестировании новой системы.
"Еще есть сообщения, что при (дистанционном электронном голосовании - ред.) ДЭГ наблюдаются всплески определенные, идут пиковые всплески голосования, но надо тоже разбираться, почему в данное время наблюдается всплеск", - добавил Коломойцев.
Эксперт предположил, что, скорее всего, такие всплески тоже связаны с временными рамками, но такие ситуации будут разбираться уже после выборов.
На участках голосование проходит в спокойной обстановке, но в некоторых случаях возникают вопросы избирателей по электронной системе регистрации.
"Во-первых, новая система электронная, к которой избиратель еще не привык. Раньше были книги, подходили регистрировались в книгах и выдавался бюллетень, сейчас это все электронно. Некоторые избиратели не понимают, они не знали об этом, не сразу бывает возможность зарегистрироваться в пиковое время, из-за зависаний некоторое время надо подождать, но в целом это не является нарушением, и все идет нормально", - отметил Коломойцев.
По его словам, сообщения о небольших нарушениях поступают.
"Но они не носят тот характер, по которому можно говорить, что это какие-то большие и злостные нарушения", - подчеркнул Коломойцев.
Провокации от кандидатов и партий
Проблемы, которые возникают на участках, устраняются, и голосование не прерывается, сообщила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алена Булгакова.
"На карту сообщений НОМ поступило на текущий момент 13 398 информационных сообщений. Также мы фиксируем 16 фейковых сообщений, в 17 случаях у нас проблема решена при корректных действиях общественных наблюдателей на избирательных участках по недопущению нарушений избирательного законодательства", - рассказала Булгакова.
По ее данным, в двух случаях было зафиксировано нарушение избирательного законодательства, связанного с незаконной агитацией.
"При этом проблемы текущие уже устранены, голосование продолжается в штатном режиме", - подчеркнула Булгакова.
Также она отметила, что "продолжаются провокационные действия" со стороны представителей одной из политических партий в Краснодарском крае
.
"Так, появилось сообщение, что на УИК 2227 не опечатано место хранения сейф-пакетов. По полученным данным наблюдателя мы выяснили, что кандидат пришел на участок и механически сам произвольно оторвал опечатанную пломбу на сейфе", - сообщила эксперт и добавила, что на место прибыла полиция и был составлен акт, после чего сейф был снова опечатан уже в присутствии полиции.
Выборы в России
1 из 12
В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.
2 из 12
Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.
3 из 12
Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.
4 из 12
Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.
5 из 12
В Москве работает 3261 избирательный участок.
6 из 12
Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.
7 из 12
Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.
8 из 12
Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.
9 из 12
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.
10 из 12
Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.
На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.
11 из 12
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
12 из 12
Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.
1 из 12
В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.
2 из 12
Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.
3 из 12
Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.
4 из 12
Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.
5 из 12
В Москве работает 3261 избирательный участок.
6 из 12
Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.
7 из 12
Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.
8 из 12
Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.
9 из 12
Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.
10 из 12
Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.
На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.
11 из 12
В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.
12 из 12
Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.