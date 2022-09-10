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Явка на выборах ярославского губернатора составила 13,5 процента

Явка на выборах ярославского губернатора составила 13,5 процента - РИА Новости, 10.09.2022

Явка на выборах ярославского губернатора составила 13,5 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 15.00 мск субботы составила 13,5%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T16:37

2022-09-10T16:37

2022-09-10T16:37

политика

ярославль

ярославская область

единый день голосования — 2022

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 15.00 мск субботы составила 13,5%, сообщила избирательная комиссия региона.Накануне в регионе началось трехдневное голосование на выборах губернатора, гордумы Ярославля и ряде других кампаний. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио главы Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, представители партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов, кандидат от КПРФ Михаил Парамонов.В регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ)."Продолжается голосование на выборах губернатора Ярославской области. По состоянию на 15.00 явка избирателей с учетом проголосовавших на ДЭГ составила 13,5%. В выборах приняли участие свыше 134 тысяч избирателей", - говорится в сообщении.Предыдущие выборы губернатора Ярославской области прошли 10 сентября 2017 года. Избиратели голосовали в один день. Тогда по данным на 15.00 проголосовали 21,03% избирателей. Итоговая явка на выборах главы региона в 2017 году составила 33,88%.

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Ольга Фомченкова

политика, ярославль, ярославская область, единый день голосования — 2022, михаил евраев