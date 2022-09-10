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Явка на выборах ярославского губернатора составила 13,5 процента - РИА Новости, 10.09.2022
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Явка на выборах ярославского губернатора составила 13,5 процента
Явка на выборах ярославского губернатора составила 13,5 процента - РИА Новости, 10.09.2022
Явка на выборах ярославского губернатора составила 13,5 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 15.00 мск субботы составила 13,5%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T16:37
2022-09-10T16:37
политика
ярославль
ярославская область
единый день голосования — 2022
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 15.00 мск субботы составила 13,5%, сообщила избирательная комиссия региона.Накануне в регионе началось трехдневное голосование на выборах губернатора, гордумы Ярославля и ряде других кампаний. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио главы Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, представители партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов, кандидат от КПРФ Михаил Парамонов.В регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ)."Продолжается голосование на выборах губернатора Ярославской области. По состоянию на 15.00 явка избирателей с учетом проголосовавших на ДЭГ составила 13,5%. В выборах приняли участие свыше 134 тысяч избирателей", - говорится в сообщении.Предыдущие выборы губернатора Ярославской области прошли 10 сентября 2017 года. Избиратели голосовали в один день. Тогда по данным на 15.00 проголосовали 21,03% избирателей. Итоговая явка на выборах главы региона в 2017 году составила 33,88%.
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политика, ярославль, ярославская область, единый день голосования — 2022, михаил евраев
Политика, Ярославль, Ярославская область, Единый день голосования — 2022, Михаил Евраев
16:37 10.09.2022
 
Явка на выборах ярославского губернатора составила 13,5 процента

Явка на выборах ярославского губернатора на 15:00 мск субботы составила 13,5 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭкран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ
Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экран со статистикой голосования по областям в информационном центре ЦИК РФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Ярославской области по состоянию на 15.00 мск субботы составила 13,5%, сообщила избирательная комиссия региона.
Накануне в регионе началось трехдневное голосование на выборах губернатора, гордумы Ярославля и ряде других кампаний. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: врио главы Ярославской области самовыдвиженец Михаил Евраев, представители партии "Коммунисты России" Игорь Милорадов и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Константин Тукеев, кандидат от ЛДПР Владимир Смирнов, кандидат от КПРФ Михаил Парамонов.
В регионе применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
"Продолжается голосование на выборах губернатора Ярославской области. По состоянию на 15.00 явка избирателей с учетом проголосовавших на ДЭГ составила 13,5%. В выборах приняли участие свыше 134 тысяч избирателей", - говорится в сообщении.
Предыдущие выборы губернатора Ярославской области прошли 10 сентября 2017 года. Избиратели голосовали в один день. Тогда по данным на 15.00 проголосовали 21,03% избирателей. Итоговая явка на выборах главы региона в 2017 году составила 33,88%.
Выборы в России
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанк

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов голосует на избирательном участке в Калининграде
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

Избиратель держит в руках бюллетень на избирательном участке
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

Избирательница изучает список кандидатов в депутаты совета депутатов муниципального округа Гагаринский на избирательном участке №2151 в Москве
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

В Москве работает 3261 избирательный участок.

Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 в день голосования на выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований в Москве
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанк

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

Дистанционное электронное голосование
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

Люди регистрируются на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

Избиратели голосуют на выборах губернатора на избирательном участке No686 в Тамбове
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

Работа членов участковой избирательной комиссии на избирательном участке №686 в Тамбове
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанк

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров голосует на избирательном участке No686 в Тамбове
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области / Перейти в медиабанк

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

Люди голосуют на выборах губернатора Владимирской области на избирательном участке во Владимире
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

Переносные урны для голосования на избирательном участке
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 14 российских регионах выбирают губернаторов, в шести сформируют заксобрания, в 12 субъектах проголосуют за депутатов административных центров. Кроме того, избирателям предстоит определиться с органами местного самоуправления.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
2 из 12

Калининградская область — один из 26 регионов, где голосование проводят 9, 10 и 11 сентября. Губернатор Антон Алиханов пришел на избирательный участок в первый же день.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
3 из 12

Еще в 32 субъектах Российской Федерации голосование пройдет в один день, в 15 — в два. В девяти регионах на выборах разного уровня сроки голосования неодинаковые.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 12

Голосование в Москве — трехдневное. Депутатов выбирают в 125 из 146 муниципальных образований. В бюллетени включены 5638 кандидатов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 12

В Москве работает 3261 избирательный участок.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Кроме того, москвичи могут в любой из трех дней проголосовать дистанционно, подавать заявление для этого не требуется.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 12

Избирательные участки открылись также в Рязанской, Владимирской и Ярославской областях. Там выбирают губернаторов.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
8 из 12

Избиратели голосуют на выборах губернатора в Тамбове.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Всего на выборы высших должностных лиц зарегистрировали 67 кандидатов от десяти партий, два человека — самовыдвиженцы.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
10 из 12

Конкуренция на выборах губернаторов — около пяти человек на место.

На фото — врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров на избирательном участке.

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
11 из 12

В этом году на избирательных участках работают более 50 тысяч общественных наблюдателей.

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
Перейти в медиабанк
12 из 12

Наблюдатели будут следить за выдачей бюллетеней, ходом выборов и подсчетом голосов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
 
ПолитикаЯрославльЯрославская областьЕдиный день голосования — 2022Михаил Евраев
 
 
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