https://ria.ru/20220910/vybory-1815874601.html

В Москве явка на муниципальных выборах составила 22,5 процента

В Москве явка на муниципальных выборах составила 22,5 процента - РИА Новости, 10.09.2022

В Москве явка на муниципальных выборах составила 22,5 процента

Явка во второй день муниципальных выборов в Москве в субботу на 15.00 составила 22,5%, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T16:26

2022-09-10T16:26

2022-09-10T16:56

политика

москва

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815687200_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_6d389d6db4348ef427902abbfe780dd8.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка во второй день муниципальных выборов в Москве в субботу на 15.00 составила 22,5%, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев."Уважаемые коллеги, ну что, 22,5 сейчас явка", - заявил Ковалев на брифинге в Оперативном штабе.Как сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, более 320 тысяч человек проголосовали в традиционной форме.По данным штаба по наблюдению за выборами, на 15.00 электронных бюллетеней было выдано 1 301 076.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов идет три дня - с 9 по 11 сентября.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, москва, единый день голосования — 2022