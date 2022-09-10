https://ria.ru/20220910/vybory-1815870215.html

Явка на выборах владимирского губернатора составила 15,81 процента

Явка на выборах владимирского губернатора составила 15,81 процента - РИА Новости, 10.09.2022

Явка на выборах владимирского губернатора составила 15,81 процента

Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области к 15.00 субботы составила 15,81%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T15:57

2022-09-10T15:57

2022-09-10T15:57

политика

владимирская область

владимир сипягин

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815841580_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_f4e2ac995d14c43d903b5e3c084e0877.jpg

РЯЗАНЬ, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области к 15.00 субботы составила 15,81%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование в регионе проводится 9-11 сентября с 8.00 до 20.00. Зарегистрировано пять кандидатов в губернаторы: временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев от "Единой России", Сергей Бирюков от партии "Справедливая Россия – За правду", Сергей Корнишов от ЛДПР, Антон Сидорко от КПРФ и Александр Субботин от "Партии роста".Предыдущие выборы губернатора Владимирской области прошли в сентябре 2018 года в два тура, голосование на каждом из них проходило в один день. Итоговая явка избирателей тогда составила в первом туре 32,96%, во втором - 38,29%.В октябре прошлого года президент России Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который решил перейти в Госдуму, и назначил врио главы региона Александра Авдеева.

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимирская область, владимир сипягин, единый день голосования — 2022