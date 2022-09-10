https://ria.ru/20220910/vybory-1815859710.html

Явка на выборы на Сахалине и Курилах за два дня составила 19,55 процента

Явка на выборы на Сахалине и Курилах за два дня составила 19,55 процента - РИА Новости, 10.09.2022

Явка на выборы на Сахалине и Курилах за два дня составила 19,55 процента

За два дня на Сахалине и Курилах проголосовали почти 20% избирателей, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:42

2022-09-10T14:42

2022-09-10T14:42

политика

сахалин

сахалинская область

единый день голосования — 2022

курильские острова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен – РИА Новости. За два дня на Сахалине и Курилах проголосовали почти 20% избирателей, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме."На 20.00 (по местному времени - ред.) 10 сентября явка на выборы депутатов областной думы составила 19,55% от общего количества избирателей, включенных в списки для голосования. Таким образом, за 9 и 10 сентября свой выбор сделали 72 926 сахалинцев и курильчан", - рассказал представитель пресс-службы.На 28 мест в островном парламенте претендуют представители девяти политических партий и объединений, а также 136 одномандатников. Избирком зарегистрировал списки кандидатов от ЛДПР (38 человек), "Единой России" (58 человек), КПРФ (42 человека), партии "Родина" (20 человек), "Коммунистической партии Коммунисты России" (30 человек), партии "Новые люди" (19 человек), "Российской партии свободы и справедливости" (22 человека), "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" (23 человека), партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" (37 человек).За голосованием следят около тысячи наблюдателей от политических партий и общественных движений Сахалинской области. Системами видеонаблюдения, работающими в круглосуточном режиме, снабжены все избирательные участки и территориальные комиссии на Сахалине и Курилах.В воскресенье пройдет последний день голосования в Сахалинской области. Все избирательные участки откроются в 8.00 и завершат работу в 20.00.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

https://ria.ru/20220909/vybory-1815729926.html

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Ольга Фомченкова

политика, сахалин, сахалинская область, единый день голосования — 2022, курильские острова