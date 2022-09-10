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На выборах видеонаблюдение применяется в 51 субъекте, заявил ЦИК

На выборах видеонаблюдение применяется в 51 субъекте, заявил ЦИК - РИА Новости, 10.09.2022

На выборах видеонаблюдение применяется в 51 субъекте, заявил ЦИК

В этом году видеонаблюдение в ходе голосования используются в 51 субъекте РФ, в территориальных избирательных комиссиях установлены 932 средства видеофиксации,... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T13:34

2022-09-10T13:34

2022-09-10T13:34

политика

николай булаев

россия

единый день голосования в россии

единый день голосования — 2022

выборы

голосование

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В этом году видеонаблюдение в ходе голосования используются в 51 субъекте РФ, в территориальных избирательных комиссиях установлены 932 средства видеофиксации, в участковых - 23 709, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев."В этом году в 51 субъекте, если мы вернёмся с вами хронологически в то, что было пять лет назад, ну как бы избирательные процессы они каждые пять лет имеют свойство повторяться, пять лет назад практически ни в одном субъекте Российской Федерации не было на выборах такого уровня ни видеонаблюдения, ни видеофиксации, мы сегодня с вами имеем: территориальные комиссии - 932, УИК - 23 709", - сказала Булаев в информационном центре ЦИК.Он отметил, что видеонаблюдение, которое предложил ЦИК, стало высоко профессиональным.Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тысячи избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

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